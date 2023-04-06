採E Ink Carta電子紙技術 樂天推10.3吋螢幕電子書閱讀器Kobo Elipsa 2E

樂天旗下Kobo電子書宣布推出新款10.3吋螢幕電子書閱讀器Kobo Elipsa 2E，其中採回收塑膠製造，藉此延續永續環境生態發展，並且搭配全新升級的觸控筆Kobo Stylus 2，打造最適合筆記的電子書閱讀器。

Kobo Elipsa 2E搭載16黑白灰階E Ink Carta電子紙螢幕，搭配運作時脈為2GHz的高效能處理器，相比較前一代機種升級ComfortLight PRO螢幕技術，透過調節亮度和色溫提供最佳光源，並且減少藍光造成的眼睛疲勞。

而機殼則有超過85%比例使用回收塑膠，其中10%來自經認證的海洋廢棄物，另外也推出新版軟體介面，讓使用者能輕易建立、管理筆記，並且能配合Dropbox、Google Drive等雲端服務將筆記內容匯出保存。

至於此次同步升級的觸控筆Kobo Stylus 2，可在電子書和未受數位版權保護的PDF檔案中進行註記、畫線標記，並且書寫筆記，本身更具備模擬圓珠筆的壓力感應功能，可選擇適合的筆種類型、陰影、線條大小和橡皮擦大小，可直接在頁面上書寫，就像用筆在紙上書寫一樣方便。

另外，Kobo Elipsa 2E的筆記背景樣式也提供更多選擇，並且與第三方付費服務Readwise相容，可將畫線、註記同步到Notion、Roam、Evernote 等線上筆記工具使用。

Kobo Elipsa 2E從4月5日起於全球市場同步開放限量預購，台灣地區將以早鳥預購價格新台幣11990元銷售，並且透過挖貝平台預購，優惠套組包含10.3吋Kobo Elipsa 2E閱讀器、Kobo Stylus 2觸控筆，早鳥預購將額外加贈500元購書金，還有機會抽到3000元禮物卡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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