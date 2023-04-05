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華碩主管證實愚人節公布新品不是玩笑 Windows遊戲掌機ROG Ally可能開放預購時間曝

聯合新聞網／ 楊又肇

華碩旗下ROG品牌在今年4月1日於官方YouTube頻道釋出一款名為ROG Ally的Windows遊戲掌機介紹影片，但不少人認為僅為愚人節企劃內容，但在後續於官方社群貼文內容，以及導向北美地區預購通路Best Buy的頁面並未下架情況下，華碩北美資深行銷經理Juan Jose Guerrero則在後續回應表示此企劃為真。

不過，Juan Jose Guerrero並未進一步透露ROG Ally具體開放預購時間，但有可能會在今年4月下旬，或是選在今年6月初展開的Computex 2023期間亮相。

此外，由於目前對外宣傳圖像同時採用微軟Windows 11與Xbox Game Pass標誌（編按：正常情況下必須獲得微軟授權使用），因此顯示此項產品確實為真。

而華碩進軍Windows掌機市場或許不會太意外，畢竟在中國不少品牌如AYANEO (亞諾)，或是Steam服務背後業者Valve自行推出的Steam Deck，均鎖定方便隨身攜帶，即可隨時遊玩Steam等服務遊戲內容遊玩體驗，先前已經推出ROG Flow系列2 in 1遊戲筆電、平板的華碩顯然也對此市場感興趣。

從目前公布內容來看，ROG Ally採用白色機身，背面加上能以RGB背光與Slash一刀斜切視覺設計的ROG品牌標誌，本身則是採用微軟Windows 11作業系統，搭配與AMD合作客製化處理器，散熱部分則是透過雙風扇系統維持系統運作溫度，主要散熱孔則配置在上方與機身後面。

至於操作介面部分，預期同樣採用7吋設計觸控螢幕，搭配左側類比搖桿與十字按鈕，右側則搭配四組控制按鍵與右側類比搖桿，頂部則搭配扳機按鍵 (應該有區分L1、L2，以及R1、R2)，在機身背面顯然還有增加一組左右撥鍵，作為操作輔助使用，其他則在正面額外加上音量及輔助功能按鍵，正面左右兩側也配置擴音喇叭。

遊玩方式除了以掌機形式使用之外，還包含可將掌機當作主機與電視連接，或是配合專用底座與電腦螢幕、滑鼠、鍵盤連接，當作遊戲桌機般使用。

較特別部分，則是華碩在ROG Ally保留一組與ROG Flow系列機種相同設計、透過特規PCIe 3.0 x 8連接埠使用的XG Mobile eGPU外接顯示卡盒連接功能，藉此提高遊戲顯示效能，藉此讓ROG Ally可以對應更精緻的3A級遊戲執行顯示效能。

但華碩日前同樣選在4月1日公布的直冷冰箱ROG Skadi，顯然應該就只是單純的愚人節玩笑。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華碩 Windows 遊戲機 愚人節

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