影音／全球首支Type-C版iPhone賣出238萬還不夠 他再秀神技揭穿AirPods黑暗面：就是消耗品
國外改裝神人凱恩（Ken Pillonel）曾於2021年打造全球首款搭載Type-C接口iPhone，並放上eBay以8萬6,001美元（當時折合台幣約238萬8,585元）高價售出，引起轟動。近日，他再成功挑戰將AirPods耳機改裝成「有線Type-C」設備，改裝過程曝光也令粉絲相當期待。
蘋果（Apple）第一、二代AirPods（甚至Pro版）在專門提供3C裝置第三方維修指南的iFixit平台上「在滿分10分的可維修評分中獲得0分」，意味著大多數人根本無法修復AirPods；對此，凱恩認為AirPods並沒有針對維修問題多加入細節設計，因此AirPods在不破壞設備的情況下根本無法進行維修；換言之，它是一種「消耗品」。
這種情況簡直讓凱恩看不下去了，他心中的改造魂再度燃燒，終於成功將AirPods改造成更好用且更可靠的Type-C有線耳機。凱恩1日釋出預告短片，並透露自己的改造初衷，希望消費者在看過他的改造影片後，能讓他們多思考是否要購買有線耳機或「不買無法維修（或無法更換電池）的產品」，期待藉此能改變消費者的購物習慣。
凱恩改造的目標是3年前購買的AirPods，透過凱恩一系列神操作，大家熟悉的無線藍牙耳機AirPods搖身一變成為Type-C有線耳機。
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