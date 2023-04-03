蘋果AirPods新模樣曝光！專利曝充電盒「革命性突破」 有這物可傳訊息
談到無線耳機，許多人第一時間想到的就是蘋果（Apple）的AirPods，其在無線耳機界佔據一重要位置，但近年來在造型上仍沒有太大突破，直到近日美國商標和專利局(USPTO）公布一項最新專利，展示AirPods將有新的重大突破，充電盒將有革命性變革。
根據美國商標和專利局釋出的最新專利中，一項關於AirPods的新專利透露了該系列未來的新走向，其充電盒的外部將有可以觸控的螢幕，讓使用者可以直接從該處控制音樂。
除此之外，充電盒還可以連動Apple Mucis、Apple TV、透過iMessage傳訊息、接收廣播、查閱天氣App、聽電子書和看地圖等功能，將原本只能用來充電的AirPods盒「進化」成嶄新的面貌，可以用手指輕鬆地控制音樂或其他應用程式的使用。
Apple雖然在2022年9月註冊了該專利，但何時會實際運用到最新款AirPods充電盒仍是未知數。
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