快訊

隨便畫張圖就能領錢？徐巧芯踢爆海巡署遠洋巡護艦標案貓膩

柯文哲難題／訪美封印「強國等距」論述 現實很骨感

國民黨駐美副代表黃裕鈞被撤換 接CSIS台灣議題研究員

蘋果AirPods新模樣曝光！專利曝充電盒「革命性突破」 有這物可傳訊息

聯合新聞網／ 綜合報導
Apple專利曝光，意外洩出AirPods革命性變化，未來將可能透過觸控外殼控制音樂。圖源：ingimage
Apple專利曝光，意外洩出AirPods革命性變化，未來將可能透過觸控外殼控制音樂。圖源：ingimage

談到無線耳機，許多人第一時間想到的就是蘋果Apple）的AirPods，其在無線耳機界佔據一重要位置，但近年來在造型上仍沒有太大突破，直到近日美國商標和專利局(USPTO）公布一項最新專利，展示AirPods將有新的重大突破，充電盒將有革命性變革。

根據美國商標和專利局釋出的最新專利中，一項關於AirPods的新專利透露了該系列未來的新走向，其充電盒的外部將有可以觸控的螢幕，讓使用者可以直接從該處控制音樂。

美國商標和專利局釋出的最新專利，透露AirPods未來可能走向。圖截自Patently Apple
美國商標和專利局釋出的最新專利，透露AirPods未來可能走向。圖截自Patently Apple

除此之外，充電盒還可以連動Apple Mucis、Apple TV、透過iMessage傳訊息、接收廣播、查閱天氣App、聽電子書和看地圖等功能，將原本只能用來充電的AirPods盒「進化」成嶄新的面貌，可以用手指輕鬆地控制音樂或其他應用程式的使用。

美國商標和專利局釋出的最新專利，透露AirPods未來可能走向。圖截自Patently Apple
美國商標和專利局釋出的最新專利，透露AirPods未來可能走向。圖截自Patently Apple

美國商標和專利局釋出的最新專利，透露AirPods未來可能走向。圖截自Patently Apple
美國商標和專利局釋出的最新專利，透露AirPods未來可能走向。圖截自Patently Apple

Apple雖然在2022年9月註冊了該專利，但何時會實際運用到最新款AirPods充電盒仍是未知數。

蘋果 AirPods Apple 藍牙耳機

延伸閱讀

開箱影片／三星Galaxy S23旗艦小手機超強續航力 外拍不輸iPhone 14 Pro、價格更省萬元

人性本善！他絕望Apple Watch掉海裡 漁夫「大海撈錶」搭蘋果1神技撿回歸還

連假撿便宜！ASUS電競手機折6500 蘋果這款省4710、realme和三星新機剛出就下殺

熟睡時蘋果iPhone被莫名「拿起」使用 網全寒毛直豎：超詭異

相關新聞

蘋果AirPods新模樣曝光！專利曝充電盒「革命性突破」 有這物可傳訊息

談到無線耳機，許多人第一時間想到的就是蘋果（Apple）的AirPods，其在無線耳機界佔據一重要位置，但近年來在造型上仍沒有太大突破，直到近日美國商標和專利局(USPTO）公布一項最新專利，展示AirPods將有新的重大突破，充電盒將有革命性變革。

熟睡時蘋果iPhone被莫名「拿起」使用 網全寒毛直豎：超詭異

一名網友分享自己起床後，發現手機竟在半夜時被「拿起」，並且在睡眠過程中共使用了3次，讓人感到相當詭異，但也有網友認為是原PO...

人性本善！他絕望Apple Watch掉海裡 漁夫「大海撈錶」搭蘋果1神技撿回歸還

蘋果（Apple）產品的防水力到底多強？不僅可以讓一支掉到海底5小時的iPhone 13，取回後用了8個月仍未損壞外，還能大海撈「錶」成功尋回Apple Watch。

影／愚人節買單嗎？男人鬍子太多玩遊戲不好發揮 雷蛇推新品「可刮鬍電競滑鼠」

Razer宣布，在4月1日推出名為Razer Razer、首款結合電動刮鬍刀功能的電競滑鼠，同樣具備Razer經典Chroma RGB多彩背光功能。

DJI重新設計新版飛行眼鏡與穿越搖桿配件 讓「天生會飛」的AVATA無人機更容易使用

針對先前推出「天生會飛」的AVATA無人機所搭配的飛行眼鏡，DJI稍早宣布推出更新版本，主要將原本外接電池直接與後方頭帶整合，讓使用者能更方便配戴，同時也更新耕方便操作的穿越搖桿配件。

開箱影片／Insta360 Flow攻手持穩定器市場 操作更直覺

過去推出多款360度環景攝影機及運動攝影機的Insta360，此次宣布進軍手持穩定器市場，推出名為Insta360 Flow的全新產品。而筆者此次也率先取得Insta360 Flow市售版本進行測試，體驗此款手持穩定器主要特性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦