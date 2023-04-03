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熟睡時蘋果iPhone被莫名「拿起」使用 網全寒毛直豎：超詭異

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熟睡時蘋果iPhone被莫名「拿起」使用 網全寒毛直豎：超詭異

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享手機在自己熟睡時遭詭異「拿起」，引發討論。圖源：ingimage
網友分享手機在自己熟睡時遭詭異「拿起」，引發討論。圖源：ingimage

一名網友分享自己起床後，發現蘋果iPhone）手機竟在半夜時被「拿起」，並且在睡眠過程中共使用了3次，讓人感到相當詭異，但也有網友認為是原PO「半夢半醒間」使用才導致沒有任何印象，引發討論。

Reddit論壇一名網友分享，自己起床後確認「螢幕使用時間」時，發現自己的iPhone竟在半夜睡覺時被打開螢幕「拿起」過。原PO震驚地貼出紀錄，其中顯示從半夜12點到早上6點間，總共被拿起了3次，然而整個過程都是在他熟睡的時候。

一名網友分享，自己起床後確認「螢幕使用時間」時，發現自己的iPhone竟在半夜睡覺時被打開螢幕「拿起」過，且總共被拿起了3次，引起熱議。（翻攝自reddit）
一名網友分享，自己起床後確認「螢幕使用時間」時，發現自己的iPhone竟在半夜睡覺時被打開螢幕「拿起」過，且總共被拿起了3次，引起熱議。（翻攝自reddit

有網友認為可能是原PO在半夢半醒間拿起手機而不自覺，他也分享自身經驗，表示某次在監視器紀錄發現竟有自己半夜起床去尿尿的畫面，但他卻毫無印象，這可能就是原因。

有網友分享類似經驗，表示自己在起床後發現YouTube傳來一則通知，說明「恭喜你上傳了第一部影片」，但自己其實什麼都沒有做，確認影片過後才發現是自己熟睡的十秒鐘畫面，因此極有可能是睡著時誤觸。

但也有網友認為這件事很詭異，並使他想起一段YouTube影片，懷疑當時可能也有一個黑影在原PO身邊徘徊，這段發言讓許多網友感到毛骨悚然。

Reddit 蘋果 iPhone

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