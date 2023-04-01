影／愚人節買單嗎？男人鬍子太多玩遊戲不好發揮 雷蛇推新品「可刮鬍電競滑鼠」
Razer宣布，在4月1日推出名為Razer Razer、首款結合電動刮鬍刀功能的電競滑鼠，同樣具備Razer經典Chroma RGB多彩背光功能。
Razer Razer搭載Razer HYPERSHARP技術，透過內建1337道微型刀刃快速清理任何男士臉上鬍鬚，並且避免刮傷皮膚，同時也能確保本身滑鼠平滑移動的操作體驗。
依照Razer說明，過多鬍鬚容易影響遊戲操作，因此規劃推出可輕易刮除臉上鬍鬚的Razer Razer，不僅能在長時間遊玩遊戲時清除男士臉上長出鬍鬚，更能協助提升約69%的遊戲操作穩定性。
目前Razer並未透露預計何時開放銷售Razer Razer，但強調此款產品不僅能用在刮除臉上鬍鬚，同時也藉由Razer經典Chroma RGB多彩背光功能確保刮除鬍鬚後的皮膚維持細嫩觸感。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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