DJI重新設計新版飛行眼鏡與穿越搖桿配件 讓「天生會飛」的AVATA無人機更容易使用

針對先前推出「天生會飛」的AVATA無人機所搭配的飛行眼鏡，DJI稍早宣布推出更新版本，主要將原本外接電池直接與後方頭帶整合，讓使用者能更方便配戴，同時也更新耕方便操作的穿越搖桿配件。

新版飛行眼鏡體型與先前版本相近，但是少了外接電池的麻煩，讓穿戴使用體驗變得更簡單，同時將電池放在後方也能有更好配重平衡，另外更將原本觸控介面改為實體按鍵，更方便使用者直覺操作。

不過，新版飛行眼鏡沒有屈光度數調整功能，另外也沒有藉由Wi-Fi、藍牙使用的無線投影，以及包含點陣螢幕、擴音喇叭及3.5mm耳機孔設計，顯示部分則採用兩組解析度為1080P、支援100Hz畫面更新率的Micro-OLED顯示面板，並且內建GPS定位功能。

圖傳部分則支援DJI O3+技術，可在10公里距離內以最低30毫秒形式進行傳出，影像傳輸率則可達50Mbps。

而此次同步更新的穿越搖桿配件，則是進一步提升實體操作桿設計，並且在扳機按鍵增加後退功能，讓使用者能直接讓空拍機後退，而非像過往必須透過掉頭方式才能實現後退操作。

另外，透過穿越搖桿配件側面的Fn轉盤即可快速設定相機快門、ISO值等數值，無須另外透過飛行眼鏡操作。

新版飛行眼鏡將以新台幣17110元銷售，新版穿越搖桿配件則以新台幣5820元價格銷售，預計在4月12日正式推出。而DJI也宣布推出搭配新版飛行眼鏡與穿越搖桿配件的Avata無人機進階套裝組合，建議售價則是新台幣41790元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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