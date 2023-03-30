開箱影片／Insta360 Flow攻手持穩定器市場 操作更直覺
過去推出多款360度環景攝影機及運動攝影機的Insta360，此次宣布進軍手持穩定器市場，推出名為Insta360 Flow的全新產品。而筆者此次也率先取得Insta360 Flow市售版本進行測試，體驗此款手持穩定器主要特性。
相較目前已經在市場推出手持穩定器的DJI、飛宇在內業者，Insta360 Flow採取諸多方便使用的設計，其中包含以磁吸固定的快拆式手機夾具，以及可將手持穩定器折合至更小的設計，甚至手持穩定器本身更內建可改變拍攝仰角的延伸桿，並且可從底部拉出腳架，無須額外安裝配件。
Insta360 Flow本體重量僅369公克，折疊後的體積為162.1mm x 79.6mm x 36mm，而攤開後的體積則是269.4mm x 73.6mm x 69.9mm。快拆式手機夾具重量則是32公克，適用手機厚度介於6.9mm-10mm，寬度則必須介於64mm-84mm之間，重量則建議介於130-300公克，分別支援搭載A11處理器、iOS 11以上作業系統的iPhone機種，以及多數Android手機。
而內建電池容量為2900mAh，約可對應12小時左右使用時間，但主要還是看實際拍攝使用情況而定，本身則是透過藍牙5.0方式與手機連接使用，甚至可以透過內建USB-C連接埠讓電池逆向幫拍攝使用手機充電。
在配件擴充部分，Insta360 Flow前端內建冷靴固定位置，方便使用者安裝外接收音麥克風，藉此讓影片能錄製更清晰的聲音，或是方便使用者錄製更清楚的口說內容。
預設隨付配件，則包含一組可固定在手機夾具上的補光燈，方便使用者透過Insta360 Flow拍攝影片時，可以透過補光燈打亮自身臉龐，或是在低光環境作為補光使用。
實際開箱
簡單容易操作為主要訴求
依照Insta360說明，Insta360 Flow本身能以人工智慧演算法驅動，可透過智慧追蹤方式讓使用者更容易穩定跟拍被攝對象、物體，同時三軸穩定系統設定也相對平順，對應更穩定的手持拍攝效果，同時也不會因為過大動作導致穩定器無法維持平衡，甚至在低角度拍攝情況也不會讓穩定器運作失常。
另外，內建可延伸215mm長度，並且改變拍攝角度的設計，加上底部可拉開變成三腳架的機構，更讓使用者在日常拍攝時，可以更方便取景，或是配合自動跟拍功能進行線上直播，或是透過手勢進行控制。
至於在操作方面，Insta360 Flow採更直覺的介面設計，其中包含透過轉盤控制拍攝畫面縮放，在轉盤表面滑動即可切換「自動」、「跟隨」、「平移」，或是模擬空拍機拍攝視角的「FPV」模式。
另外，點按鏡頭切換按鍵則可快速切換前後鏡頭，或是透過連點兩次讓手機改變直向或橫向拍攝模式，而按住扳機按鍵則可快速鎖定穩定器俯仰角，或是連按兩次讓手機恢復原本拍攝角度。
實際拍攝影片：
更聰明的影片剪輯
藉由穩定器捕捉平順影片內容之餘，使用者亦可透過Insta360 app預設功能拍攝，或是透過語音指令進行聲控，即可由系統依照拍攝場景推薦拍攝技巧，並且透過超過80種模版進行拍攝。
例如透過「灌籃模式」進行拍攝，即可藉由針對籃球愛好者提供模式，透過人工智慧方式追蹤籃球動態，以及籃圈進球或上籃狀況，即可將特定亮點片段紀錄編輯成可上傳至Instagram Reel的短片。
其他功能，則包含可配合三腳架拍攝360°、240°、180°，或是以3 x 3照片拼接而成的全景照片，或是在一段時間內於兩個位置之間拍攝動態延時影片。
而使用者亦可透過Insta360 app內建模版，或是PC平台上的FlashCut進行更細緻的影片剪輯。
建議售價
目前Insta360 Flow已經開放Insta360官網，以及包含亞馬遜在內通路銷售，台灣地區則將由東城數位科技、先創國際等通路銷售，建議售價則是新台幣4650元，分別提供雪峰白與盤石灰兩款配色。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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