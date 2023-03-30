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Sony推拍Vlog新機ZV-E1 換上全片幅感光元件、可交換鏡頭

聯合新聞網／ 楊又肇

過去主打Vlog影片拍攝需求的ZV系列相機，稍早由Sony宣布推出換上全片幅感光元件設計的ZV-E1，並且配合可交換鏡頭設計，藉此滿足更多生活影片拍攝使用需求。

從產品定位來看，ZV-E1顯然將取代原本α7C，其中採用與α7S3相同的1210萬畫素背照式Exmor R CMOS全片幅感光元件，搭配BIONZ XR影像處理器，感光值最高可達ISO 409600，並且具備15級以上動態範圍。

而機身部分則採用與ZV-E10相近的外觀設計，同樣標榜輕巧使用體驗，同樣也提供白色機身款式，但電池則是換上新款Z型電池，藉此讓電池續航時間大幅提升，並且增加手把握實感，另外也能搭配Sony藍牙手把進行操作。

至於拍攝功能則支援最高可達4K 60fps影片規格，之後則可透過韌體升級獲得4K 120fps拍攝規格，同時也採用與專業攝影機FX3等同級的多色彩風格，其中包含S-Gamut3.Cine/S-Log3、S-Gamut3/S-Log3，以及LUT，此外更加入以人工智慧識別拍攝主體與移動動態的自動取景功能，方便使用者自拍時維持個人身影可正常入鏡，並且確保影像拍攝穩定性。

另外，ZV-E1也同樣支援系列機種的產品展示模式，亦即可快速對焦拍攝主體或被攝人物，並且能以虛擬景深詮釋更自然的影像視覺感受，另外也針對直播需求加入柔膚效果。

ZV-E1單機身售價為新台幣64980元，搭配FE 28-60 mm F4-5.6 OSS變焦鏡的組合售價則是新台幣69980元，而搭配FE 28-60 mm F4-5.6 OSS變焦鏡頭與GP-VPT2BT藍牙無線拍攝手把的組合售價則是新台幣73980元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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