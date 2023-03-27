配戴「非原廠錶帶」有危險？蘋果新專利展示對Apple Watch管得更嚴了

蘋果手錶（Apple Watch）的錶帶為可拆式，用戶隨時可以替自己的錶帶「換新衣」，每次穿搭都有新的造型。不過，蘋果近日一項新專利顯示，官方對於蘋果手錶的錶帶有了新規劃，未來使用「非原廠錶帶」可能會被禁用部分功能。

根據外媒《Patently Apple》揭露，蘋果最近通過新專利，透過在蘋果手錶的錶帶嵌入NFC晶片，便可與蘋果手錶內的晶片配對，以帶來更靈活的應用變化；舉例來說，用戶未來不只可以調整錶盤主題，就連錶帶主題、顏色都能跟著變化，更可能做到「主動排水功能」。

不過，當錶帶擁有自身晶片、獨立於蘋果手錶後，這樣專利似乎也意味著第三方、未經認證授權的錶帶未來恐怕無法配對蘋果手錶使用，蘋果手錶能藉此偵測非認證錶帶，恐會因此禁用某些功能或跳出警告通知。

蘋果手錶用戶也別太擔心，從《Patently Apple》揭示的專利文件中多是展示這項新專利有關「錶帶更靈活的應用」，而非在於限制用戶不得使用非原廠錶帶。

蘋果新專利顯示蘋果手錶錶帶將植入NFC晶片。圖／取自《Patently Apple》

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