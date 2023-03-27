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蘋果新Apple Watch傳靠這方法監測血糖 上市時間曝光

聯合新聞網／ 楊又肇

在新一期的「Power On」專欄中，彭博新聞記者Mark Gurman指出蘋果（Apple）已經在無創血糖量測技術取得重大進展，將讓糖尿病患者能在無須刺穿皮膚進行採血，即可量測血糖狀況。不過，距離成為實際可商用產品，Mark Gurman認為蘋果可能還需要花費更多時間作準備。

在今年2月時，Mark Gurman曾報導指稱蘋果在Apple Watch上增加的無創血糖監測功能，已經進入概念驗證階段，其中是以雷射方式量測皮下血糖濃度，藉此實現無創讀取數據目的。

不過，依照蘋果當前技術打造硬體仍相當龐大，若要能放入Apple Watch實作的話，可能還需要一段不算短的時間進行改善。而在Mark Gurman稍早報導內容中透露，蘋果必須改善當前演算法與感測元件設計，甚至可能還需要額外3-7年時間才能實現將此項技術的硬體縮小化。

而透過血糖量測，將能讓糖尿病患者更進一步掌握個人身體狀況，同時也能預防病況惡化，並且協助患者更容易管理個人生活習慣。

美國目前約10%民眾罹患糖尿病，同時要監測血糖變化通常需要透過皮膚穿刺採血才能量測，因此也吸引不少業者希望創造更簡單血糖量測方式，藉此創造價值高達數百億美元的市場價值。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 Apple Watch

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