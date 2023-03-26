3C產品都加「創作者」名字才高級？他舉「能量水」突破盲腸逗笑網友

有網友發線，近期許多3C商場在商品前都會掛上「創作者」三字，如「創作者主機」、「創作者筆電」等，但在內容上和其他的零件內容都差不多，因此相當好奇「創作者」和其他品項產品的差異究竟在哪，引來許多網友討論。

一名網友在PTT PC_Shopping發文，發現最近很多商品都掛上「創作者」，如「創作者主機」、「創作者筆電」、「創作者主板」、「創作者記憶體」等等，但看了內容發現「好像跟其他的零件內容差不多」。

原PO表示，以前有專業用途的ECC 記憶體，但「創作者」好像就沒有這類功能性的差別，也不像電競系列有明顯RGB外觀或頻率散熱等等較大的差別。因此原PO相當好奇創作者系列的特色「究竟是什麼？」。

有網友分析，螢幕有較高色準是比較明顯的特色，並表示「以創作為主打的主機板通常會有TB4的配置，筆電的話也會有校色過後或是色準較高的螢幕作為主打」，「ProArt的主板比較特色的也只有那個TB4，Aero主板弄了個TypeC轉DP的功能讓你接繪圖板平板之類的當螢幕」、「筆電跟螢幕就主打色準，創作者記憶體我就不知道了，沒注意到有這一線產品」。

也有網友大酸，表示「直接叫『趕稿用主機』怎麼賣錢，看了就討厭」、「軍規、電競、創作者」、「你以前有沒有在路邊看過能量水、奈米稻米之類的？就是那樣」、「商人就是喜歡創造名詞，例如軍規之類的」、「別被那種名詞給迷惑才是真的」，也有網友開玩笑表示「特色是可以賣比較貴」。

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