注意…延長線壽命其實只有5年！「過熱、插口鬆」4大警訊要當心
現代人住宅裡都有許多家電、3C用品，在大量用電需求之下，延長線也成為了必備之物。然而延長線並非一勞永逸的產品，有劣化損毀的可能。近來日本媒體「あたらしい日日」，就參考日本配線系統工會的資料，指出延長線壽命大約只有「5年」，並分享延長線劣化的特徵，以及較好的使用方法。
延長線劣化的4大特徵：
1.延長線整體或插口過熱
如果插口插拔太頻繁，或是曾經用蠻力硬拔，可能會造成接觸不良，使得延長線機座溫度升高。
2.連接延長線的電器發生忽有忽停
有時電器插在延長線上，一下子有電，一下子又突然熄掉，可能是內部線路已經損壞的徵兆，需要小心短路起火。
3.插口明顯太鬆
當發現插頭插下去後，一直都顯得太鬆的話，代表裡頭的固定裝置已經有些問題，是得趕快更新的徵兆。
4.延長線插頭燒焦、融化或不自然彎曲
如果插拔延長線插座太粗魯，也會造成本身的插頭損毀。
而如果要延長線壽命，則可以參考以下幾點：
1.不過份拉扯延長線。
2.不在延長線上放置重物。
3.遠離水與濕氣。
4.不要將電線捆成一團使用，以免過熱產生危險。
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