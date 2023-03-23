圖文開箱／新款Nothing Ear (2)價格曝光！強化主動降噪、充電盒可無線充電

Nothing在2021年推出旗下首款透明風格設計的真無線耳機Nothing Ear (1)之後，3月22日終於接續宣布推出後繼產品，而筆者也提前取得市售版本進行簡短測試，感受此款強化主動降噪、支援Hi-Res高解析音訊，並且改善音質表現的耳機實際體驗。

外觀部分，Nothing Ear (2)相比前一款設計並沒有太大差異，一樣以透明件凸顯其特殊外型，並且透過紅、白點標示左右耳，而充電收納盒則是額外增加2.5W無線充電，方便透過無線充電板或支援反向充電的手機補充電量。

而耳機本體依然維持採用11.6mm驅動單體，並且標榜以聚氨酯、石墨烯複合材質打造，搭配雙腔體共鳴結構設計，讓聲音表現更具空間感，同時也能維持聲音清晰細膩表現。

Nothing Ear (2)更標榜符合Hi-Res高解析音訊規格，能以最高24 bit / 192 kHz頻率與1Mbps傳輸速率傳遞聲音內容，並且符合LHDC (Low-Latency Hi-Definition Audio Codec，低延遲高解析度音頻編碼)規格，確保數位音訊內容細節表現。

▲Nothing Ear (2)實際盒裝

▲拆封方式與Nothing過往推出的耳機、手機採相同設計，都是透過側邊拉開，即可將上蓋掀開

▲內部說明文件

▲整體仍維持透明風格設計

▲額外提供兩種尺寸的交換耳塞，以及雙頭USB-C編織線材

至於此次強化的主動降噪功能，最高可消除40分貝聲噪，並且支援自適應啟動降噪，或是手動切換，另外更可配合Nothing X App在吵雜環境中進行分析，藉此配合符合使用者耳道的耳塞達成最佳降噪效果。

▲透過Nothing X App設定耳機主要操作功能、聲音輸出表現

▲亦可針對個人化聆聽、降噪作更細膩調整

收音部分則可透過內建3組麥克風與人工智慧演算技術，透過更完整的噪音參考樣本過濾不必要的聲噪，藉此保留更純淨的通話聲音，本身亦可藉由全新天線結構設計，讓藍牙連線維持穩定，避免聲音傳遞發生斷斷續續現象。

▲Nothing Ear (2)外觀與前一代產品沒有太大改變，但是強化主動降噪、支援Hi-Res高解析音質輸出等設計

▲透過雙腔體共鳴結構設計，讓聲音表現更具空間感

▲配戴時不會有太大突兀感

此外，為了方便使用，Nothing Ear (2)更增加同時連接兩組設備功能，可讓使用者分別連接手機或筆電，並且可在不同裝置間切換使用。主要操作可透過耳機長柄部分壓按，或是直接以App操作，配對部分則支援Android及iOS裝置，或是其他支援藍牙。

電量部分則可在關閉主動降噪時，對應最長達36小時的連續播放使用時間，但如果開啟主動降噪或同時連接兩組設備，則會讓電池使用時間大幅縮短。而透過快速充電10分鐘，即可讓Nothing Ear (2)充入可使用8小時的續航電量。

防護設計方面，Nothing Ear (2)耳機本身對應IP54等級防水防塵，充電收納盒則支援IP55等級防護。

▲收納充電盒支援IP55等級防水防塵，透過磁吸方式固定左右耳機

▲本身可透過USB-C充電，或是藉由Qi無線充電補充電量

Nothing Ear (2)可以讓使用者舒適地配戴使用，同時長柄按壓控制部分採特殊設計，可避免意外觸控影響聆聽，同時也能降低聽診器效應。而切換降噪模式時，會透過不同聲音提示，藉此更容易知曉當前為主動降噪，或是開啟通透模式。

而配對方式則支援Google Fast Pair功能，以及微軟在Windows裝置提供的Microsoft Swift Pair功能。另外，若使用者是以Nothing Phone (1)連接使用遊戲模式時，耳機就會自動轉換至低延遲模式，藉此對應更流暢的遊戲聲音體驗，其他手機則必須透過Nothing X App手動開啟。

Nothing Ear (2)會先在3月22日起率先在Nothing官方網站開賣，建議售價為新台幣4590元。而從3月23日起，則會透過位於英國倫敦的Nothing Store Soho，以及全球指定的美國、法國及日本Kith專門店銷售，台灣市場則將透過GQ Shop Taiwan、誠品書店實體店及DYCTEAM實體店銷售。

自4月6日開始，Nothing Ear (2)將透過台灣大哥大、皇鋒通訊 EC官網、PChome24h購物、momo購物網、蝦皮購物、Yahoo奇摩、博客來、法雅客和miko米可3C手機館等通路銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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