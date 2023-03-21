快訊

獨／令人意外！挑戰洪孟楷 陳偉杰證實將參加國民黨立委初選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

舊款Apple TV大特價…他有智慧電視還需要它嗎？過來人點頭：會發現新世界

聯合新聞網／ 綜合報導
知名電商網站日前出清蘋果第1代Apple TV 4K（左圖）和第2代（右圖）版本，反而讓網友猶豫家中已有智慧電視的話是否要購買，引起熱議。（翻攝自蘋果官網）
知名電商網站日前出清蘋果第1代Apple TV 4K（左圖）和第2代（右圖）版本，反而讓網友猶豫家中已有智慧電視的話是否要購買，引起熱議。（翻攝自蘋果官網）

3C產品推陳出新，再遇上打折，更讓人有購買的衝動，但這些產品真的適合自己嗎？一名網友日前發現某家電商正在特價第一代的Apple TV，但又猶豫家中有智慧電視內建串流平台是否「沒必要買」，「單純為了airplay買值得嗎？」引起熱議，網友大推「用了就回不去了」。

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版發現，知名電商網站出清蘋果（Apple）第1代及第2代APPLE TV 64G 4K，各自降價至2590元、3990元，被其他網友大讚第1代相當超值，「都看串流就沒差（意即可購買）」。但有網友仍掙扎，價格雖然超心動，不過自己有一台智慧電視Sony X9500g，會拿來看YouTube、Netflix，「Apple TV是不是用處不大？」

他再提到不滿意智慧電視的地方，在於雖然支援蘋果airplay「卻滿殘廢」的，手機或平板常常連不上去，或是播放時「卡卡」後斷線，「單純只是為了airplay買值得嗎？」引起熱議。

蘋果Apple TV 4K 2022已於蘋果官網開賣，與舊款相比，定價便宜了1200元，但性能提升許多，被果粉大讚CP值超高。（翻攝自蘋果官網）
蘋果Apple TV 4K 2022已於蘋果官網開賣，與舊款相比，定價便宜了1200元，但性能提升許多，被果粉大讚CP值超高。（翻攝自蘋果官網）

網友表示，「買（Apple TV）來用了你會發現新世界」、「用了就回不去了」、「搭配AirPods很好用」，提到原本以為Apple TV是「最後悔的蘋果產品」，「結果意外超好用」，並有過來人表示，自己也有智慧電視，「SONY電視內建APP操作流暢度完全不能跟Apple TV比。」、「流暢度屌打不用說，我個人覺得Apple TV跟Xbox Series X都有對影像訊號做處理，看起來都比電視內建App好。」

也有人持反面看法：「看起來（Apple TV）就是能提升使用體驗，但不是必須的那種。」、「你用Apple TV腦子自動會畫質加成」、「你沒有HomePod，買Apple TV 根本沒意義。」、「高階電視尤其內建Android 系統的真的不需要買Apple TV。」

電商 3C PTT

延伸閱讀

安卓「靠外援」算輸？他指蘋果iOS原生系統太優秀 擁護者開戰：沒那麼神

太懶了！小米推智能魚缸遠端餵食「半年免換水」 網酸：理論上可永遠不換

免到蘋果官網比價！iPhone 14系列限時優惠 這款直降6110元

相關新聞

蘋果HomePod 2官網無預警開賣！果粉失望「到貨時間」 曝1秘訣免苦等

蘋果（Apple）1月18日無預警在官網推出新款HomePod 2，定價為9300元，比一代便宜了600元，讓果粉期待不已，直到3月的今（21）日終於在台灣開賣了，不過到貨日期恐怕又要讓果粉再等等了。

舊款Apple TV大特價…他有智慧電視還需要它嗎？過來人點頭：會發現新世界

3C產品推陳出新，再遇上打折，更讓人有購買的衝動，但這些產品真的適合自己嗎？一名網友日前發現某家電商正在特價第一代的Apple TV，但又猶豫家中有智慧電視內建串流平台是否「沒必要買」，「單純為了airplay買值得嗎？」引起熱議，網友大推「用了就回不去了」。

太懶了！小米推智能魚缸遠端餵食「半年免換水」 網酸：理論上可永遠不換

你的魚缸多久換一次水呢？小米先前在群眾募資平台「小米眾籌」研發新產品「米家智能魚缸」，現在正式上市，定價399人民幣（約台幣1770元），聲稱可以「半年免換水」，被中國大陸網友酸，應該發明「電子魚」、「想要一個半年免換魚的」。

日本「減醣電鍋」實驗爆出效果不符！ 消費者控：血糖都沒降

現代人重視健康，許多人為了均衡飲食，會採取高蛋白質、低醣份的飲食習慣。有日本廠商看中這個商機，推出了號稱可以減少醣份的電子飯鍋，然而近來卻被爆出實際效果，卻與廣告完全不符，引起一陣騷動。

夢醒時分驚AirPods不見了！他問「耳機吃進肚什麼感覺」 結局曝光笑歪人

蘋果（Apple）AirPods耳機憑藉設計簡潔乾淨、音質良好擄獲了不少果粉的心，不少使用者有睡前戴著追劇的習慣，近日一名網友突然發現自己的AirPods消失不見，懷疑自己是否不慎吃下肚，求助網友「吞下耳機」的感覺是什麼，意外引起討論。

BALMUDA推出首款無線揚聲器 放在任何位置都有相同聲音聆聽體驗

繼2021年跨界推出大小僅4.9吋、滿足日常生活使用的BALMUDA Phone智慧型手機之後，BALMUDA再次宣布推出名為BALMUDA The Speaker的無線揚聲器。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦