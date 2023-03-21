舊款Apple TV大特價…他有智慧電視還需要它嗎？過來人點頭：會發現新世界

3C產品推陳出新，再遇上打折，更讓人有購買的衝動，但這些產品真的適合自己嗎？一名網友日前發現某家電商正在特價第一代的Apple TV，但又猶豫家中有智慧電視內建串流平台是否「沒必要買」，「單純為了airplay買值得嗎？」引起熱議，網友大推「用了就回不去了」。

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版發現，知名電商網站出清蘋果（Apple）第1代及第2代APPLE TV 64G 4K，各自降價至2590元、3990元，被其他網友大讚第1代相當超值，「都看串流就沒差（意即可購買）」。但有網友仍掙扎，價格雖然超心動，不過自己有一台智慧電視Sony X9500g，會拿來看YouTube、Netflix，「Apple TV是不是用處不大？」

他再提到不滿意智慧電視的地方，在於雖然支援蘋果airplay「卻滿殘廢」的，手機或平板常常連不上去，或是播放時「卡卡」後斷線，「單純只是為了airplay買值得嗎？」引起熱議。

蘋果Apple TV 4K 2022已於蘋果官網開賣，與舊款相比，定價便宜了1200元，但性能提升許多，被果粉大讚CP值超高。（翻攝自蘋果官網）

網友表示，「買（Apple TV）來用了你會發現新世界」、「用了就回不去了」、「搭配AirPods很好用」，提到原本以為Apple TV是「最後悔的蘋果產品」，「結果意外超好用」，並有過來人表示，自己也有智慧電視，「SONY電視內建APP操作流暢度完全不能跟Apple TV比。」、「流暢度屌打不用說，我個人覺得Apple TV跟Xbox Series X都有對影像訊號做處理，看起來都比電視內建App好。」

也有人持反面看法：「看起來（Apple TV）就是能提升使用體驗，但不是必須的那種。」、「你用Apple TV腦子自動會畫質加成」、「你沒有HomePod，買Apple TV 根本沒意義。」、「高階電視尤其內建Android 系統的真的不需要買Apple TV。」

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