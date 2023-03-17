BALMUDA推出首款無線揚聲器 放在任何位置都有相同聲音聆聽體驗
繼2021年跨界推出大小僅4.9吋、滿足日常生活使用的BALMUDA Phone智慧型手機之後，BALMUDA再次宣布推出名為BALMUDA The Speaker的無線揚聲器。
由於BALMUDA執行長寺尾玄過去也曾參與樂團演出，因此在設計此款無線音箱時，便希望能重現現場音場表現，因此本身採用往上輸出3D音場音效設計，讓無線音箱無論放置在任何位置都能獲得相同聲音聆聽體驗。
同時，BALMUDA更強調此款無線揚聲器不會像其他產品會有聲音失真問題，無論使用者透過藍牙，或是有線連接方式都能呈現真實音場。
而為了進一步增加聲音聆聽沉浸感，此款無線揚聲器更在中央配置三組燈管，其燈光將會隨著音樂節奏同步跳動，或是隨著環境聲音產生變化，甚至也能模擬燭光呈現不同視覺燈光效果。
至於外觀同樣延續BALMUDA產品一貫簡潔設計，提供黑、白兩款配色，建議售價為38500日圓，新台幣建議售價則是9990元，目前在美國、日本與台灣在內市場推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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