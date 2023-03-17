日本「減醣電鍋」實驗爆出效果不符！ 消費者控：血糖都沒降
現代人重視健康，許多人為了均衡飲食，會採取高蛋白質、低醣份的飲食習慣。有日本廠商看中這個商機，推出了號稱可以減少醣份的電子飯鍋，然而近來卻被爆出實際效果，卻與廣告完全不符，引起一陣騷動。
根據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，有日本數家廠商，推出了號稱可以去除部分米飯醣份的電子飯鍋。廠商宣稱，透過去除煮飯蒸氣的原理，可以讓米飯裡的醣份減少4到5成多，讓想要減肥的人，也能夠安心吃飯。
然而，日本國民生活中心經過實驗後，卻發現這些電子飯鍋，實際減醣的效力卻非常低。國民生活中心找了5台來自不同廠商的電子飯鍋，分別以「正常煮飯模式」與「減醣煮飯模式」實際操作一次，發現電子飯鍋的減醣效果，遠遠不及廣告所宣稱的程度。
國民生活中心表示，近來收到約250件陳情，這些民眾紛紛向政府告發，表示買了電子飯鍋，但是血糖卻沒有降下來。如今實驗證實，廠商確實過於誇大了電子飯鍋的減醣效果，因此要求這些廠商必須即刻改善，否則恐將持續誤導消費者。
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