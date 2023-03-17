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夢醒時分驚AirPods不見了！他問「耳機吃進肚什麼感覺」 結局曝光笑歪人

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有一名網友發生了AirPods耳機消失不見的尋找故事，該名網友睡醒發現耳機消失不見，懷疑自己是不是吃下肚，於是上網發文詢問。（示意圖／ingimage）
近日有一名網友發生了AirPods耳機消失不見的尋找故事，該名網友睡醒發現耳機消失不見，懷疑自己是不是吃下肚，於是上網發文詢問。（示意圖／ingimage）

蘋果AppleAirPods耳機憑藉設計簡潔乾淨、音質良好擄獲了不少果粉的心，不少使用者有睡前戴著追劇的習慣，近日一名網友突然發現自己的AirPods消失不見，懷疑自己是否不慎吃下肚，求助網友「吞下耳機」的感覺是什麼，意外引起討論。

原Po在Dcard 3C版分享：「事情經過是這樣，我昨天晚上睡覺時忘記拿（AirPods耳機）起來，早上就發現不見了，然後我試著用尋找，但是因為沒電他只能顯現最後出現的時間。」（翻攝自Dcard）
原Po在Dcard 3C版分享：「事情經過是這樣，我昨天晚上睡覺時忘記拿（AirPods耳機）起來，早上就發現不見了，然後我試著用尋找，但是因為沒電他只能顯現最後出現的時間。」（翻攝自Dcard）

原Po在Dcard 3C版分享：「事情經過是這樣，我昨天晚上睡覺時忘記拿（AirPods耳機）起來，早上就發現不見了，然後我試著用尋找，但是因為沒電他只能顯現最後出現的時間。」原Po隔天一早翻遍床套、枕頭套，卻完全不見蹤影，她表示懷疑：「是不是吞下肚了，但是我的喉嚨感覺沒異樣，所以想問有吞下耳機的人是什麼感覺？然後再看看到底是不是真的被我吞了。」

一文貼出引來熱心網友給出建議：「我覺得一般人就算是睡得很熟，吞到這種硬硬的東西會不舒服到醒來吧！啊不過如果妳真的擔心的話還是去醫院吧，至少X光一定照得出來。」、「用尋找功能讓耳機發出聲音，如果從體內發出聲音那就⋯⋯」、「你可以亂走看定位會不會跟著自己，而且過幾天就拉出來了吧。」、「音樂放最大聲叫朋友貼你肚皮聽聲音。」

原Po後來翻找竟發現，原來耳機竟塞在護唇膏盒裡面。她表示：「結果我現在耳機聲音變超怪感覺好像壞了，但我不確定，就是感覺聲音很遠很遠。」（翻攝自Dcard）
原Po後來翻找竟發現，原來耳機竟塞在護唇膏盒裡面。她表示：「結果我現在耳機聲音變超怪感覺好像壞了，但我不確定，就是感覺聲音很遠很遠。」（翻攝自Dcard）

原Po後來翻找竟發現，原來耳機竟塞在護唇膏盒裡面。她將耳機擦拭後試聽表示：「結果我現在耳機聲音變超怪感覺好像壞了，但我不確定，就是感覺聲音很遠很遠。」

網友們對此荒唐行徑紛紛表示：「妳的AirPods充電倉（盒）好先進的感覺！」、「原po太ㄎㄧㄤ了吧，超級好笑。」「為什麼耳機會在護唇膏裡面！」不過玩笑之餘也有網友提醒：「這個護唇膏不能用了，耳機上細菌這麼多，護唇膏這麼油這麼營養，塞一整個晚上細菌很happy的吃大餐生小寶寶。」

蘋果 Apple AirPods Dcard

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