夢醒時分驚AirPods不見了！他問「耳機吃進肚什麼感覺」 結局曝光笑歪人
蘋果（Apple）AirPods耳機憑藉設計簡潔乾淨、音質良好擄獲了不少果粉的心，不少使用者有睡前戴著追劇的習慣，近日一名網友突然發現自己的AirPods消失不見，懷疑自己是否不慎吃下肚，求助網友「吞下耳機」的感覺是什麼，意外引起討論。
原Po在Dcard 3C版分享：「事情經過是這樣，我昨天晚上睡覺時忘記拿（AirPods耳機）起來，早上就發現不見了，然後我試著用尋找，但是因為沒電他只能顯現最後出現的時間。」原Po隔天一早翻遍床套、枕頭套，卻完全不見蹤影，她表示懷疑：「是不是吞下肚了，但是我的喉嚨感覺沒異樣，所以想問有吞下耳機的人是什麼感覺？然後再看看到底是不是真的被我吞了。」
一文貼出引來熱心網友給出建議：「我覺得一般人就算是睡得很熟，吞到這種硬硬的東西會不舒服到醒來吧！啊不過如果妳真的擔心的話還是去醫院吧，至少X光一定照得出來。」、「用尋找功能讓耳機發出聲音，如果從體內發出聲音那就⋯⋯」、「你可以亂走看定位會不會跟著自己，而且過幾天就拉出來了吧。」、「音樂放最大聲叫朋友貼你肚皮聽聲音。」
原Po後來翻找竟發現，原來耳機竟塞在護唇膏盒裡面。她將耳機擦拭後試聽表示：「結果我現在耳機聲音變超怪感覺好像壞了，但我不確定，就是感覺聲音很遠很遠。」
網友們對此荒唐行徑紛紛表示：「妳的AirPods充電倉（盒）好先進的感覺！」、「原po太ㄎㄧㄤ了吧，超級好笑。」「為什麼耳機會在護唇膏裡面！」不過玩笑之餘也有網友提醒：「這個護唇膏不能用了，耳機上細菌這麼多，護唇膏這麼油這麼營養，塞一整個晚上細菌很happy的吃大餐生小寶寶。」
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【周報】iPhone 14黃色實機被酸「折500」、iPhone 15被閹割是果粉問題？
📢 【話題】太狠了！他1句話讓Bing AI爆氣不聊了 小編實測它真的很傲嬌
📢 【話題】ZzZ…用Apple Watch測睡眠數據 研究曝光：大家真的天天睡不飽
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言