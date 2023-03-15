AirPods要轉型？蘋果傳2年內將它定位成「健康工具產品」

彭博新聞記者Mark Gurman稍早透過其「Power On」專欄指稱，蘋果將在未來2年內將AirPods定位為健康工具產品，藉此取得更多用戶身體相關數據。

依照Mark Gurman說明，健康工具將定位為Apple Watch產品應用延伸，藉此取得聽力等更多身體相關數據。

在此之前，蘋果曾在2014年取得以耳機獲取使用者心率、體溫，以及排汗情況的技術專利，甚至後續更提出藉由光電體積描記圖 (PPG)感測元件，藉此在配戴過程量測使用者心率，並且紀錄耳朵皮下血液流動情況，進而更了解使用者身體變化情形。

目前使用者已經可以透過「即時聆聽」 (Live Listen)將iPhone、iPad或iPod touch當作麥克風，藉此將聲音傳送到AirPods，藉此在吵雜區域中聽到對話，甚至可聽到某人在室內另一端談話的內容，另外也能透過「對話增強」 (Conversation Boost)功能，讓聽力輕微受損的使用者可以更容易藉由AirPods聽見他人說話聲音。

蘋果接下來有可能藉由增加更多AirPods應用功能，藉此獲取更多使用者身體數據，並且增加AirPods產品購買誘因。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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