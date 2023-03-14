影／蘋果手錶開啟隨顯「一天一充電」讓值班醫怒了 實測曝關閉「可熬3天」
隨顯功能（Always On Display，簡稱AOD）在錶面螢幕暗掉時仍可以維持低亮度、顯示提示訊息，這項功能僅支援蘋果手錶（Apple Watch）S5後續機型（但不包含SE系列），但明明是相當普及又方便的功能，為何卻很少果粉願意開啟？貼文曝光後引起熱議。
這名網友在PTT發問「蘋果手錶很少人開恆亮？」他表示之前看版上關於蘋果手錶S和SE系列的比較，發現大部分果粉都說隨顯螢幕（AOD）很重要，但實際上開啟AOD模式的人卻少之又少，這讓他相當納悶「難道是為了省電嗎？」
有用戶直言「沒開+1，不需要時常看時間，要看就晃一下手即可」、「買來兩週都有開AOD，不過真的很耗電，睡前充一小時戴著睡，早上剩90%、晚上到家約剩30%，如果沒開AOD可以撐兩天」。另一派開啟AOD模式的用戶則表示，「AOD都開著，每次洗澡前充電都還有20-30%」、「買Ultra感覺不到AOD的耗電」、「我也是開恆亮，戴S8洗澡的時候充電基本上都可以用1到2天」、「Ultra開著AOD工作到晚上6點多回家都還有70多%電，但S7基本上就是剩20-30%了」。
不過，也有部分用戶抱怨「果粉真的是自我感覺良好欸～我是醫師我要值班，去哪裡充電啦？關掉AOD是我方便、不是我窮，一天一充本來就是蘋果手錶的缺點，大方承認好嗎！」、「發現有螢幕烙印之後就把AOD關掉了」。
科技頻道「MGT - Max Games Tech」過去曾實測「蘋果手錶Ultra關閉AOD功能有多省電？」實驗過程一如往常地執行接收訊息、聽音樂、連接藍牙裝置等操作，在完全不充電的狀況下，蘋果手錶Ultra竟「熬過」整整3天還剩下5%電量，「MGT - Max Games Tech」對此結果感到相當驚訝，也點出「聽音樂」是最讓蘋果手錶耗電的使用習慣之一；由此可見，AOD功能確實是增加電耗的主要原因之一。
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