你是衝著心電圖才買蘋果手錶？36歲男被證實罹患心臟疾病悲嘆：這不是我預期的
許多果粉因心電圖功能而入手蘋果手錶（Apple Watch），但實際上幫助用戶發現健康問題的案例似乎少見，日前一名國外作家亞當（Adam Croft）接受採訪分享被蘋果手錶警告「檢測到心房顫動」的提醒訊息，最後證實罹患心臟疾病，不禁令他坦言「這不是我曾經期望使用的功能」。
根據外媒《9TO5Mac》報導，36歲的亞當在採訪中分享當天情況，他整夜頭暈難耐、全身冒冷汗，但他沒有多想就直接上床睡覺了；隔天一早，亞當醒來時發現蘋果手錶發出警告「檢測到心房顫動（一種心律不整現象）」，他趕緊聯繫緊急醫療單位，對方指示他必須在一小時內抵達醫院。
亞當接受醫療檢查證實他患有「心房顫動（Atrial fibrillation）」，他坦言若是沒有蘋果手錶的警告提示，他可能不會去醫院接受檢查。不過，亞當過去也曾發生過心律不整的情形，即便這些情況持續了好幾個月，但當時他所配戴的智慧手錶並未偵測到異常並提醒他，幸好這次有蘋果手錶的警告他才想要尋求醫療協助。
亞當接受心房顫動的相關治療，未來將準備進行心律調整【心律調整】又稱心臟復律，是一種通過電擊或藥物將異常心律（如心搏過速或其他心律失常）轉化為正常心律的醫學手段。（cardioversion）手術，讓心律恢復正常，最後他也在採訪中表示「我會一直戴著手錶」。
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