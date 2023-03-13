ZzZ…用Apple Watch測睡眠數據 研究曝光：大家真的天天睡不飽
一直覺得自己總是「睡不飽」但又不確定睡了幾小時嗎？你可以戴上智慧手錶記錄自己的睡眠狀態。一項根據蘋果（Apple）智慧手錶Apple Watch四萬兩千名用戶的數據顯示，近7成民眾天天都睡不飽。
據《9to5mac》報導，布萊根婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）研究人員收集4萬2455多名apple watch用戶總計290萬夜晚睡眠情況，參與者的平均睡眠時間為6小時27分，僅有31%的用戶每晚睡7小時，而這也是成年人最低的「正常睡眠時間」，意味著近7成的人每晚睡眠不足，其中竟有8%的用戶睡不到5小時，20.3%的人日睡5至6小時。
研究人員也發現，像是平日工作日，有66.4%用戶會在半夜12點前上床睡覺，但遇到周末假日時，只剩56.6%用戶在同時間就寑。美國心臟協會也提醒，每日睡眠時間應為7至9小時，睡眠低於7小時恐引發心血管疾病、認知能力下降，以及癡呆、憂鬱症、肥胖、高血壓、血糖、膽固醇升高之風險。
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