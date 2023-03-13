相機和主機可分離！DJI專業手持穩定拍攝系統Ronin 4D Flex登場 重量少66%

在2021年10月宣布推出專業手持穩定拍攝系統Ronin 4D之後，DJI稍早再次宣布能以模組化組合的Ronin 4D Flex，透過將相機與主體分離，並且讓錄製模組、供電模組，以及影像傳輸模組能拆分運作，使得攝影師手持重量可以降低至1.8公斤，亦即減少多達66%重量。

而連接方式則是透過2公尺長度的延長線，透過有線方式確保影像傳輸正確性，同時也避免透過無線傳輸時可能發生延遲、干擾等情況。

另一方面，藉由縮減手持重量與體積，讓攝影師能更容易在狹小空間內運鏡，同時也能降低長時間手持所產生負擔，甚至藉由模組化與有線行時連接使用模式，更可將相機架設在拍攝位置，並且透過遠端控制進行拍攝，藉此增加更大取景彈性。

至於延長線本身對應8K畫質影像傳遞，並且具備完整影像傳輸、控制與監看時的訊號連接能力，同時可讓Ronin 4D Flex快速拆分成不同模組使用。而Ronin 4D Flex本身也能藉由模組化組合對應不同拍攝需求。

DJI同時也推出可用於Zenmuse X9相機系統的DL PZ 17-28 mm T3.0 ASPH鏡頭，可對應0.19公尺近拍距離，內建伺服變焦馬達系統。

建議售價部分，包含Ronin 4D控制手把與機身監看器的Ronin 4D Flex將以新台幣24980元銷售，而DL PZ 17-28 mm T3.0 ASPH鏡頭建議售價則是新台幣44199元。

同時，DJI也宣布將透過付費授權方式，讓Ronin 4D系列機種可以藉由蘋果ProRes RAW檔案編碼紀錄影片，分別可對應ProRes RAW / ProRes 4444 XQ / ProRes 422 HQ / ProRes 422 LT/H.264等規格影片，而付費授權費用為新台幣27290元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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