快訊

頂大教授籲不公布錄取分數 學生打臉：排名早根深蒂固

竹聯幫最隆重告別式 弟哥治喪委員 他涉槍擊天道盟「阿不倒」

社子島開發「柯規蔣隨」引爭議 自救會律師指出問題癥結

好慘！他的三星手錶竟「二度烙印」 官方內部回應無法退貨讓星粉傻眼了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友購買三星新出的智慧手錶Galaxy Watch5，沒想到意外出現「二度烙印」，引起網友討論。（翻攝自PTT）
一名網友購買三星新出的智慧手錶Galaxy Watch5，沒想到意外出現「二度烙印」，引起網友討論。（翻攝自PTT

OLED螢幕容易出現烙印情況已不是稀奇之事，不過一名網友似乎沒那麼幸運了，他日前購買了三星Samsung）的智慧手錶Galaxy Watch5，沒想到出現「二度烙印」，他貼出三星回覆後更讓其他「星粉」霧煞煞，直呼「不意外」。

一名網友在批踢踢（PTT）的MobileComm版發文表示，先前一起購買好評不斷的Galaxy S23手機與智慧手錶Galaxy Watch5，後來戴上Galaxy Watch5後發現螢幕出現烙印，他搜尋網路上資訊得知關掉「隨顯螢幕（Always-on Display，AOD）」應可改善此問題，隔日再打開隨顯螢幕後測試其他錶面，「結果又多了新錶面的烙印」，讓他相當傻眼，當時已聯絡客服送件處理。

一名網友剛買三星智慧手錶Galaxy Watch5，用沒多久就出現螢幕烙印情況。（翻攝自PTT）
一名網友剛買三星智慧手錶Galaxy Watch5，用沒多久就出現螢幕烙印情況。（翻攝自PTT

昨（8）日該名苦主提到三星後續回應：「三星回覆內部公告此為OLED面板正常情形，換一下其他畫面就會好了喔。」因而無法當成新品瑕疵換貨，讓他呼籲其他網友有類似送修問題「可以先做好心理準備」，他還提到，若像他一樣剛買就有烙印狀況，「直接退貨處理，不然檢測導致時間超過退貨期限，三星可是沒有要理你喔。」引起熱議。

該名網友當天關掉隨顯螢幕功能，隔天再開啟該功能並換成不同的錶面，意外出現「二度烙印」。（翻攝自PTT）
該名網友當天關掉隨顯螢幕功能，隔天再開啟該功能並換成不同的錶面，意外出現「二度烙印」。（翻攝自PTT

網友驚訝在保固內出現烙印狀況竟算「正常」、「換畫面就會正常嗎？還是只是沒那麼顯眼？」也也有星粉好奇「想知道保（固）內到底能夠修什麼。」、「所以能不能維修還要由三星來擲筊喔。」、「不是阿，那這樣三星保固有啥意義。」

但也有網友緩頰「關掉AOD確實一段時間就沒了」，也質疑這份「內部公告」是否為真，「送哪一家得到這個回覆啊？太扯了吧，我是不相信所謂的『內部公告』啦。」認為應該要拿到主管級以上的回覆再討論。不過原Po回應，這份「內部公告」是正確的，「因為我一共接了3通電話，說我的手錶屬於正常現象不能做新品瑕疵換貨處理。」

Google Pixel Watch也稱「是殘影」

類似烙印問題，Google也發生過。《聯合新聞網》報導，Google智慧手錶Pixel Watch也有隨顯螢幕功能，先前被抱怨出現螢幕烙印問題，但Google解釋這只是殘影，並不是烙印，也提到OLED螢幕特性就是「短暫性的影像殘留」，會隨著時間消失，只要畫面顯示的時間愈久，殘影消失的時間也就愈長。

一名網友購買三星新出的智慧手錶Galaxy Watch5，沒想到意外出現「二度烙印」，引起網友討論。（翻攝自9to5google）
一名網友購買三星新出的智慧手錶Galaxy Watch5，沒想到意外出現「二度烙印」，引起網友討論。（翻攝自9to5google

三星 Samsung OLED 智慧手錶 Galaxy Watch

延伸閱讀

都是動態島…蘋果平價版iPhone 15卻閹割2功能！網直點是「果粉問題」

網友忍9年…「Messenger」App終回歸FB內！Meta曝原因再喊：臉書未死

Pixel Watch被爆OLED螢幕烙印 Google官方：這並非烙印

「AI對穿腸」見上聯「缺水缺電缺雞蛋」 答1句讓全網驚呼：ChatGPT偷臭政府？

相關新聞

好慘！他的三星手錶竟「二度烙印」 官方內部回應無法退貨讓星粉傻眼了

OLED螢幕容易出現烙印情況已不是稀奇之事，不過一名網友似乎沒那麼幸運了，他日前購買了三星（Samsung）的智慧手錶Galaxy Watch5，沒想到出現「二度烙印」，他貼出三星回覆後更讓其他「星粉」霧煞煞，直呼「不意外」。

Sony最輕巧無線降噪耳罩式耳機開賣 親民價5千有找

喜歡無線耳罩式耳機不受限制聆聽感又舒適的民眾，現在又有新選擇了！Sony宣布推出全新升級的無線藍牙耳罩式耳機WH-CH7...

Nothing Ear (2)真的要來了！3月22日亮相、傳有主動降噪

Nothing稍早宣布，將於格林威治標準時間3月22日下午3點 (台灣時間3月22日晚間11點)正式揭曉新款耳機產品Nothing Ear (2)。

Sony最輕盈全罩式主動降噪耳機WH-CH720N登台 重量僅192公克、未支援LDAC

Sony日前宣布推出價格相對親民、一樣搭載與WH-1000XM5相同的V1晶片的中階款全罩式主動降噪耳機WH-CH720N，3月7日確定引進台灣市場，同時也推出更輕鬆配戴、多色設計的無線藍牙耳罩式耳機WH-CH520。

免靠Apple Watch測睡眠品質？蘋果專利曝這1物可「隔空監測」身體狀況

不少大廠的穿戴裝置可以監測自己的睡眠品質，不過你知道又有新方法可以「隔空監測」嗎？蘋果（Apple）傳出可能用無線的方法，透過iPhone就可以接受到睡眠數據。

蘋果新款13、15吋MBA筆電 傳都搭載台積電操刀的M3晶片

科技網站9to5Mac報導，蘋果正在研發的新款MacBook Air有13吋和15吋兩種尺寸，而且都將配備預料以台積電3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦