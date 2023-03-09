好慘！他的三星手錶竟「二度烙印」 官方內部回應無法退貨讓星粉傻眼了
OLED螢幕容易出現烙印情況已不是稀奇之事，不過一名網友似乎沒那麼幸運了，他日前購買了三星（Samsung）的智慧手錶Galaxy Watch5，沒想到出現「二度烙印」，他貼出三星回覆後更讓其他「星粉」霧煞煞，直呼「不意外」。
一名網友在批踢踢（PTT）的MobileComm版發文表示，先前一起購買好評不斷的Galaxy S23手機與智慧手錶Galaxy Watch5，後來戴上Galaxy Watch5後發現螢幕出現烙印，他搜尋網路上資訊得知關掉「隨顯螢幕（Always-on Display，AOD）」應可改善此問題，隔日再打開隨顯螢幕後測試其他錶面，「結果又多了新錶面的烙印」，讓他相當傻眼，當時已聯絡客服送件處理。
昨（8）日該名苦主提到三星後續回應：「三星回覆內部公告此為OLED面板正常情形，換一下其他畫面就會好了喔。」因而無法當成新品瑕疵換貨，讓他呼籲其他網友有類似送修問題「可以先做好心理準備」，他還提到，若像他一樣剛買就有烙印狀況，「直接退貨處理，不然檢測導致時間超過退貨期限，三星可是沒有要理你喔。」引起熱議。
網友驚訝在保固內出現烙印狀況竟算「正常」、「換畫面就會正常嗎？還是只是沒那麼顯眼？」也也有星粉好奇「想知道保（固）內到底能夠修什麼。」、「所以能不能維修還要由三星來擲筊喔。」、「不是阿，那這樣三星保固有啥意義。」
但也有網友緩頰「關掉AOD確實一段時間就沒了」，也質疑這份「內部公告」是否為真，「送哪一家得到這個回覆啊？太扯了吧，我是不相信所謂的『內部公告』啦。」認為應該要拿到主管級以上的回覆再討論。不過原Po回應，這份「內部公告」是正確的，「因為我一共接了3通電話，說我的手錶屬於正常現象不能做新品瑕疵換貨處理。」
Google Pixel Watch也稱「是殘影」
類似烙印問題，Google也發生過。《聯合新聞網》報導，Google智慧手錶Pixel Watch也有隨顯螢幕功能，先前被抱怨出現螢幕烙印問題，但Google解釋這只是殘影，並不是烙印，也提到OLED螢幕特性就是「短暫性的影像殘留」，會隨著時間消失，只要畫面顯示的時間愈久，殘影消失的時間也就愈長。
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