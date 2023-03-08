Nothing Ear (2)真的要來了！3月22日亮相、傳有主動降噪
Nothing稍早宣布，將於格林威治標準時間3月22日下午3點 (台灣時間3月22日晚間11點)正式揭曉新款耳機產品Nothing Ear (2)。
除了延續Nothing Ear (1)的透明元件設計，預期即將揭曉的Nothing Ear (2)也會導入主動降噪設計，但Nothing目前暫時未公布太多關於此款耳機消息。
而今年預計公布新款耳機之餘，最讓人關注的消息，應該就是接下來準備推出的Nothing Phone (2)。
在先前訪談中，裴宇並未以旗艦手機形容Nothing Phone (2)，同時也表示並未計畫與蘋果iPhone Pro定位機種、三星Galaxy Ultra定位機種競爭，但明確表示Nothing將準備進軍美國市場。
When (1) becomes (2).— Nothing (@nothing) March 6, 2023
22 March, 15:00 GMT.
Get ready for Ear (2).https://t.co/pLWW07l8G7 pic.twitter.com/9tM2OQuVqg
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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