Nothing Ear (2)真的要來了！3月22日亮相、傳有主動降噪

Nothing稍早宣布,將於格林威治標準時間3月22日下午3點 (台灣時間3月22日晚間11點)正式揭曉新款耳機產品Nothing Ear (2)。

除了延續Nothing Ear (1)的透明元件設計,預期即將揭曉的Nothing Ear (2)也會導入主動降噪設計,但Nothing目前暫時未公布太多關於此款耳機消息。

而今年預計公布新款耳機之餘,最讓人關注的消息,應該就是接下來準備推出的Nothing Phone (2)。

在先前訪談中,裴宇並未以旗艦手機形容Nothing Phone (2),同時也表示並未計畫與蘋果iPhone Pro定位機種、三星Galaxy Ultra定位機種競爭,但明確表示Nothing將準備進軍美國市場。

When (1) becomes (2).

22 March, 15:00 GMT.



Get ready for Ear (2).https://t.co/pLWW07l8G7 pic.twitter.com/9tM2OQuVqg