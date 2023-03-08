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Sony最輕盈全罩式主動降噪耳機WH-CH720N登台 重量僅192公克、未支援LDAC

聯合新聞網／ 楊又肇

Sony日前宣布推出價格相對親民、一樣搭載與WH-1000XM5相同的V1晶片的中階款全罩式主動降噪耳機WH-CH720N，3月7日確定引進台灣市場，同時也推出更輕鬆配戴、多色設計的無線藍牙耳罩式耳機WH-CH520

中階款全罩式主動降噪耳機WH-CH720N，一樣搭載與WH-1000XM5相同的V1晶片，同時整體重量僅192公克，成為Sony目前最輕盈的全罩式主動降噪耳機。

本身支援DSEE數位音訊強化功能，以及SBC與AAC音源播放，並未支援LDAC功能，但依然提供20級環境聲音調整與自適應聲音調整功能，以及包含外側麥克風抗風切聲功能，另外也支援多裝置連接與數位助理服務喚醒功能，甚至也支援360 Reality Audio音訊播放。

耳罩部分也做了更新，採用全新光滑材質設計，藉此增加耳罩耐用度，並且降低耳罩擠壓耳朵情況，而左右耳罩外殼也與WH-1000XM5明顯不同，配色則區分藍色、黑色與白色，機身材質部分採用回收再生設計，同時也採用無塑料包裝。

而此次同時在台推出的無線藍牙耳罩式耳機WH-CH520僅147公克重，提供柔和的黑、白、藍、米四款配色，支援高達50小時的電池續航力，並且對應充電3分鐘，即可獲得1.5小時聆聽時間的快速充電規格，本身則採簡約外觀設計，藉此搭配使用者每日穿搭。

聲音表現部分同樣支援DSEE數位音質還原技術，以及Sony Headphones Connect app應用程式等化器設定功能，另外也支援快速配對與多點連線功能，並且提供清晰的聲音傳遞與通話品質。

建議售價方面，WH-CH720N在台以新台幣4490元價格銷售，而WH-CH520則以新台幣1690元銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

520 台幣

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