免靠Apple Watch測睡眠品質？蘋果專利曝這1物可「隔空監測」身體狀況
不少大廠的穿戴裝置可以監測自己的睡眠品質，不過你知道又有新方法可以「隔空監測」嗎？蘋果（Apple）傳出可能用無線的方法，透過iPhone就可以接受到睡眠數據。
蘋果在2017年收購了芬蘭睡眠監測器新創公司Beddit，而該公司主要推出以監測睡眠品質為主的產品，蘋果此舉動也意味著想要進攻數位健康市場。外媒報導，美國商標及專利局（United States Patent and Trademark Office）日前列出一項蘋果專利顯示，透過Beddit的相關產品，可利用 1根或是數根天線，利用電磁波譜的反射等方法監測「躺在床上的使用者」各種身體狀況。
蘋果該專利製作出「床上裝備」，像是可以躺在上面的的檢測底座（躺墊）、天線、無線接受器、控制系統等配件，透過躺墊（也可當坐墊），就可以了解使用者是否有坐或躺在墊子上，像是胸腔、腹腔、鼻腔震動或聲音都能監測，隨後再透過iPhone或Apple Watch等裝置接收睡眠數據。
不過，蘋果先前曾提出許多專利，但並非每項專利都應用在市售產品，現階段針對睡眠監測功能，尚未有任何新產品資訊。
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