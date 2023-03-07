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蘋果新款13.3吋與15吋MacBook Air最快春季末發表 僅這一款配M3晶片

聯合新聞網／ 楊又肇

彭博新聞記者Mark Gurman稍早在其「Power On」專欄中表示蘋果Apple）預計在今年春季末至夏季間推出新款13.3吋MacBook Air，以及換上15吋螢幕的全新設計款式，另外也預期會在下半年推出全新24吋iMac機種。

接下來預計推出的新款13.3吋MacBook Air，預期會率先採用M3處理器。但為了做出市場區隔，蘋果有可能僅在新款13.3吋機種提供M3處理器規格，新增加的15.5吋款式則僅提供M2，或是M2 Pro處理器規格。

而若沒意外的話，現有採用M2處理器的13.3吋MacBook Air依然會保留銷售，藉此作為入門機種選項。

另一方面，蘋果也可能會在今年夏季推出採用M2 Ultra的新款Mac Pro機種，但外觀設計則預期會與現有Mac Pro機種相仿，並未配合採用Apple Silicon處理器而將機身縮小，但有可能加入模組化設計。

至於新款iMac預期會在今年下半年推出，將維持採用24吋螢幕設計，預期也會採用M3處理器，但是否會額外推出Pro等級機種，目前暫時還無法確認。此外，全新設計的MacBook系列預期會在2025年問世，其中可能加入螢幕觸控機能，並且開始導入OLED顯示螢幕設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple 蘋果 MacBook Air

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