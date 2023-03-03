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Garmin推vívomove Trend智慧手錶 可相容悠遊卡、首度增加無線充電

聯合新聞網／ 楊又肇

Garmin今日 (3/2)在台宣布推出新款vívomove Trend智慧錶款，主要介面設計與過去推出的vívomove Style沒有太大差異，同樣結合傳統指針與數位螢幕的設計，但是額外加入Qi無線充電功能，讓使用者能更方便地透過無線充電形式補充電量。

功能部分，vívomove Trend智慧錶款也能透過傳統指針標示時間，即便在螢幕因電力不足無法顯示，使用者依然可以透過指針判讀當前時間。而在使用數位螢幕時，指針也會像先前推出錶款讓兩組指針呈現180度排列，讓使用者能順利檢視上下螢幕顯示內容。

而諸如心率、血氧、睡眠品質等數據量測，以及包含手機連動訊息回覆、控制音樂播放等功能，基本上都會包含在vívomove Trend智慧錶款內，另外也支援Garmin Pay行動支付功能，在台灣更相容悠遊卡使用模式。

至於此次主打的無線充電功能，則是符合Qi無線充電標準，因此能方便地透過同樣相容Qi無線充電標準的充電板補充電量，而本身電力則可對應最長4天的續航時間，若單純以指針形式標示時間的話，則可對應長達5天使用時間。

規格部分，vívomove Trend智慧錶款採用40.4mm2圓形錶面設計，相較之下比vívomove Style小了一點，因此主打女性用戶市場，分別提供深邃黑、玫瑰金、摩卡金與寧靜灰四款配色，四款配色版本更在錶面周圍刻度與指針設計略有不同。

建議售價則為新台幣9900元，預計從即日起在台灣市場推出。而Garmin更與位於鄰近台北松江南京站的寒居酒店合作，在3月8日至4月6日期間選擇入住「vívomove Trend美型生活體驗套房」，即可獲得vívomove Trend錶款、2組精美眼罩，以及1套10/10 HOPE保養護膚體驗組，並且能載入住期間於健身房體驗vívomove Trend錶款運動模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 睡眠

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