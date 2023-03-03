Garmin推vívomove Trend智慧手錶 可相容悠遊卡、首度增加無線充電
Garmin今日 (3/2)在台宣布推出新款vívomove Trend智慧錶款，主要介面設計與過去推出的vívomove Style沒有太大差異，同樣結合傳統指針與數位螢幕的設計，但是額外加入Qi無線充電功能，讓使用者能更方便地透過無線充電形式補充電量。
功能部分，vívomove Trend智慧錶款也能透過傳統指針標示時間，即便在螢幕因電力不足無法顯示，使用者依然可以透過指針判讀當前時間。而在使用數位螢幕時，指針也會像先前推出錶款讓兩組指針呈現180度排列，讓使用者能順利檢視上下螢幕顯示內容。
而諸如心率、血氧、睡眠品質等數據量測，以及包含手機連動訊息回覆、控制音樂播放等功能，基本上都會包含在vívomove Trend智慧錶款內，另外也支援Garmin Pay行動支付功能，在台灣更相容悠遊卡使用模式。
至於此次主打的無線充電功能，則是符合Qi無線充電標準，因此能方便地透過同樣相容Qi無線充電標準的充電板補充電量，而本身電力則可對應最長4天的續航時間，若單純以指針形式標示時間的話，則可對應長達5天使用時間。
規格部分，vívomove Trend智慧錶款採用40.4mm2圓形錶面設計，相較之下比vívomove Style小了一點，因此主打女性用戶市場，分別提供深邃黑、玫瑰金、摩卡金與寧靜灰四款配色，四款配色版本更在錶面周圍刻度與指針設計略有不同。
建議售價則為新台幣9900元，預計從即日起在台灣市場推出。而Garmin更與位於鄰近台北松江南京站的寒居酒店合作，在3月8日至4月6日期間選擇入住「vívomove Trend美型生活體驗套房」，即可獲得vívomove Trend錶款、2組精美眼罩，以及1套10/10 HOPE保養護膚體驗組，並且能載入住期間於健身房體驗vívomove Trend錶款運動模式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【話題】三星Galaxy S23新機才沒幾天就見「低價拋售潮」！內行曝暗黑動機：新iPhone也會
📢 【周報】iPhone 15新色曝光、他的三星S23有毛毛的東西？
📢 【影音】日本好貼心！廁所看廣告拿衛生棉 女孩們不愁月事突襲全靠APP應急
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言