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好市多超值4TB硬碟讓他秒下手！1關鍵驚動網友勸退

聯合新聞網／ 綜合報導
知名美式賣場好市多（Costco）近期促銷一款外接硬碟，一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」興奮分享再次入手心得。（翻攝自好市多官網）
知名美式賣場好市多（Costco）近期促銷一款外接硬碟，一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」興奮分享再次入手心得。（翻攝自好市多官網）

知名美式賣場好市多（Costco）常常推出商品優惠。日前一名網友發現好市多正在促銷一款希捷（Seagate）外接硬碟，並表示4TB只要2千5有找，是目前最超值的外接4TB，雖然價格相當超值，不過還是讓其他網友搖頭曝原因勸退。

知名美式賣場好市多（Costco）近期促銷一款外接硬碟，4T兩千五元有找，這個價格使得消費者心動萬分。（翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）
知名美式賣場好市多（Costco）近期促銷一款外接硬碟，4T兩千五元有找，這個價格使得消費者心動萬分。（翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，日前購買正在促銷的希捷（Seagate）外接硬碟，4TB只要2千5有找，興奮分享心得：「這次促銷應該是目前最超值的外接4TB，也是沒有漲價產品之一。」該產品內附收納包、3年保固含資料救援，「用來備份存檔很方便。」但也提到「平常就有備份習慣，不管買什麼硬碟，千萬不要賭人品。」該文引發熱議。

不過部份網友對原Po舉動倒是搖頭勸退：「2.5必定（是）SMR（疊瓦式磁性紀錄，shingled magnetic recording）懂得都懂」、「SMR硬碟故障率超高」、「用2.5吋硬碟備份資料？那你肯定是在賭人品⋯」、「珍惜生命遠離seagate」、「沒聽過死雞潮？」、「死雞牌？敬謝不敏。」、「這間要確欸！如果這間賣1400我會考慮。」

另外有網友推薦：「用到後面一定會用NAS（網路附接儲存裝置），怎不一開始就用NAS。」、「NAS才是好選擇，自組、套裝都可。」雖然網友搖頭勸退，但還是有不少網友讚道：「有備份觀念就贏很多人了。」除了外接硬碟之外，也有部分網友建議：「最好將檔案也備份到雲端硬碟。」雙重備份更加保險。

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