Meta擴增實境眼鏡傳2027年問世 最快明年進行內部測試

依照The Verge網站取得消息，Meta內部已經與員工分享包含未來虛擬實境與擴增實境眼鏡裝置的發展藍圖，其中首款以成熟技術打造的擴增實境眼鏡將在2027年問世，但整體造價將不低。

跟蘋果一樣，Meta第一款擴增實境眼鏡裝置也將對應商業使用需求，可能不會是針對一般消費市場打造產品，而Meta內部員工預期最快可在2024年率先試用此款裝置，但實際上市時間則要等到2027年。

至於將上市時程安排至2027年，有可能為了讓此款裝置應用更為成熟，另外也可能包含觀察實際市場應用可能性。

而先前有不少傳聞的Quest 3，預期會比現有Quest 2輕薄許多，同時運算能力也會加倍提升，預計會在今年下半年推出，至於Meta更計畫在2024年針對消費市場推出另一款代號「Ventura」的虛擬實境頭戴裝置，同時預期會以更合適價格吸引消費市場。

此外，Meta將會在今年秋季推出與Luxottica合作打造的Ray-Ban Stories後繼產品，更計畫在2025年推出第三款Ray-Ban Stories裝置，將會加入簡訊顯示功能，以及QR Code掃描讀取功能，另外也會提供語言即時翻譯功能，並且能透過手勢操作眼鏡、透過虛擬鍵盤輸入文字，而Meta也計畫打造一款智慧手錶與眼鏡裝置連動。

除了Meta接下來確定將持續推出多款虛擬視覺頭戴裝置，蘋果也準備在今年WWDC 2023期間公布其虛擬實境頭戴裝置。而先前消息中，包含Google等業者也計畫推出新款虛擬視覺頭戴裝置，其中更涵蓋擴增實境、虛擬實境，以及各類延展實境技術應用產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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