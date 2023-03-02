10.4吋Nokia T21配2K顯示螢幕 保證3年安全更新、8千有找

去年在IFA 2022期間推出的平板裝置Nokia T21，3月1日由HMD Global宣布引進台灣市場。

Nokia T21預計在3月7日正式登台，搭載10.4吋、2K顯示螢幕，並且搭載前後800萬畫素前後鏡頭與OZO Playback環境音效技術，外觀則以鋁合金與60%再生塑膠打造，配置8200mAh容量電池，支援18W有線快充。

功能部分則具備延伸第二螢幕，以及支援Wacom手寫筆功能，將在台灣市場提供Wi-Fi版「太空灰」款式，搭載4GB記憶體與128GB儲存容量，單機建議售價為新台幣7990元，並且在3月7日至31日期間以超優特惠價格新台幣7490元銷售，同時加贈Nokia T21平板皮套。

作業系統則採用Android 12，支援2次作業系統更新與3年安全更新，同時更延續Nokia系列手機與Google的合作傳統，Nokia T21支援Google Kids Space，為孩童提供豐富多樣的內容，家長可輕鬆利用Family Link監護功能管理帳戶，推送專家認可的遊戲內容並提供合適的學習素材，陪伴孩子安全地學習與成長。

另外，Nokia T21更通過Google Android Enterprise Recommended認證，將可作為企業商務使用裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

udn討論區