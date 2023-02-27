蘋果似乎著手打造外接運算模組 與新Mac或虛擬實境頭戴裝置有關？
從9to5Mac網站在iOS 16.4 Beta測試版本原始編碼中所發現訊息，顯示蘋果可能正在著手設計外接運算效能擴充模組，或許將為接下來的新款Mac Pro作準備，但似乎也暗示可能用於iOS裝置？
提到外接運算效能擴充模組，不少人應該會想起Mac過去在採用Intel處理器時，曾經可以配合外接顯示卡盒與AMD特定顯示卡，透過eGPU方式擴充顯示運算效能，但在陸續更換至Apple Silicon處理器設計後，就將此功能取消。
而此次在iOS 16.4 Beta測試版本原始編碼發現包含「ComputeModule13,1」與「ComputeModule13,3」的描述，似乎透露蘋果正在打造運算擴充模組，但不確定是否與先前傳聞新款Mac Pro可模組化擴充運算效能的設計有關，或是可能藉由外接、MagSafe磁吸介面等設計讓iPhone機種能獲得額外運算效能提升。
另一方面，部分看法也猜測有可能與蘋果接下來準備推出的虛擬視覺頭戴裝置「Reality Pro」有關，或許能配合與iPhone連接方式使用。
不過，目前還無法確認具體細節，依然要以蘋果日後對外公布內容為準。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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