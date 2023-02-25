加薪不是夢！有這10大辦公桌「科技神器」 提升工作效率超有感

辦公桌上必備！

大家都知道「工欲善其事，必先利其器」，想要在職場上有好表現，選對工具很重要！尤其上班族每天幾乎坐在辦公桌前，對著電腦長達8小時，擁有好的硬體設備、光源、符合人體工學的桌椅等，舒適乾淨的工作環境可以讓效率激增，進而獲得老闆賞識的機會。《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出上班族心目中「10大科技神器」。

1111人力銀行公關經理李頂立表示，從該榜單反映出現今上班族由於工時越來越長，工作與生活的界線愈來愈模糊，因此上班族最重視「效率、舒適」這兩層面。例如可觀察到有線耳機有逐步被汰換的趨勢，因為在辦公場域，有時需要手機、筆電、桌機等配備相互切換，所以在不同3C載具轉換，藍芽耳機更為方便，而且有些還附降噪功能。另外，像是智能掛燈，因為用電腦時間非常長，光源照明問題相當重要，掛燈不像傳統檯燈佔空間，還可自動調整亮度。由此排行榜不難看出，現在有不少上班族願意投入多一些預算改善辦公環境。

1、藍牙耳機

不少上班族習慣邊工作邊聽音樂或播放Podcast，覺得可以更投入於工作中，配戴藍牙耳機可以避免耳機線纏繞造成不便，也可以讓辦公桌看起來比較不會凌亂；另一方面，與客戶通電話時，無須擔心無法離開座位自由走動。目前市售許多藍芽耳機提供良好的隔音效果和主動降噪功能，上班族不用害怕辦公室講話聊天音量太大被打擾，因此藍牙耳機成了許多上班族辦公室的必備「科技神物」，有不少網友討論：「上班還蠻方便的，之前用有線耳機離開位子還是會拿起來，戴藍芽耳機主要是要專注，可以隔絕其他雜音」、「以前戴有線耳機工作的確顯眼，現在戴藍牙耳機，似乎沒那麼誇張」。

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2、螢幕智能掛燈

上班族每天工作至少8小時以上，長時間盯視電腦螢幕容易眼睛疲勞，尤其螢幕過暗或過亮都會造成眼睛不適。因此備有「螢幕掛燈」對長時間用電腦的上班族來說相當重要。例如BenQ推出的台灣原創設計的螢幕智能掛燈 ScreenBar受到廣大上班族好評迴響，獨特技術的非對稱光型不會造成螢幕反光，將充足光源完整保留給桌面；此外可實時偵測環境亮度自動調光，將桌面照度補足至舒適的500 lux（光照度），平衡螢幕和環境的亮度對比，讓眼睛更舒服。再加上掛持設計，不會佔據桌面空間。

螢幕掛燈愛用者推薦，「拿到辦公室用，真的是天差地遠的強，辦公室的光源不可能為你打造」、「長期在電腦桌前工作的朋友，真心建議可以買一盞來愛護自己眼睛XD」、「掛燈本身外型簡約且不佔空間（外觀漂亮這點超級重要）」、「半夜起來加班、趕報告、玩遊戲，但又不方便將室內燈光全開而打擾室友的苦命人，就是那位非常適合安裝螢幕掛燈的人」、「辦公室加班燈源沒有白天全開充足，螢幕智能掛燈的光線柔和適中不刺激」。

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3、升降辦公桌

久坐是健康最大的殺手，許多人因為工作久坐加上姿勢不良，容易有肩頸僵硬又駝背腰痠的困擾，因此配有電動式升降辦公桌，可自由調整合適的桌面高度，讓上班族可以坐、站交替，找到最舒服的姿勢。近幾年不少辦公室也開始配有升降辦公桌，有網友分享心得，「我至少用了3個月，但依然沒有後悔的辦公產品，宜X電動升降桌」、「買一個符合自己身高，可以站著用筆電的桌子工作，或者是用升降桌，起碼對頸椎跟腰椎會好一點，對高科技工作者、長時間坐著的白領上班族，這些應該有點幫助」、「在家工作需要一張升降桌解決久坐腰酸背痛的問題」。

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4、無線/無聲鍵盤滑鼠組

無線的鍵盤滑鼠組只要有電源，連接順利，就能擺脫距離及位置的限制，相當便於使用。尤其工作進入忙碌狀態之後，桌面免不了堆積許多文件，無線鍵盤滑鼠可不受到線材影響，減少桌面凌亂感。另外，有些人難以接受敲鍵盤的聲音，因此附靜音設計，不僅提升個人工作時的專注度，也能避免影響其他同事。對於這些辦公室「微噪音」，其實許多上班族相當有感，紛紛在網路上留言表示：「上班時間長，想找一個打字不會吵到同事，又能無線連接的鍵盤」、「這款真的蠻適合拿來當辦公滑鼠，靜音部分表現不錯，使用上的手感也都很順暢」。

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5、智慧視訊鏡頭

在疫情推波助瀾下，遠距辦公、視訊會議已成為時下流行的工作模式之一，視訊鏡頭需求量大增，像是2021年華碩的網購通路銷售成長8倍，宏碁也動員全公司力量調度貨源加緊供貨，而相關設備如視訊鏡頭同樣賣到缺貨。視訊鏡頭畫面清晰，角度視野廣，不僅能讓對方看得更清晰，也能展現專業度。對於視訊鏡頭，每個人的需求喜好不盡相同，尤其是經歷過居家上班，經常視訊開會的上班族更是有感，「我會挑角度廣的」、「10人以上（視訊）還是往4K畫質的挑比較好，而且如果真的是要給多人使用，還要注意視訊邊緣畫面變形的情況」。

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6、USB小型加濕器

努力工作也不能忘記愛護自己肌膚，尤其辦公室冷氣每天吹，不僅容易感到口乾舌燥，皮膚水分流失特別快，變得沒有光澤，眼睛也會乾澀。因此，備有一台簡約、小型加濕器，不僅不佔桌面空間，保養肌膚的同時，也不會引起同事「關注」。不少女性上班族對於USB小型加濕器都頗有研究，「USB電源式充電十分輕便，不但可用作加濕器，還可以當擺設」、「我買了加濕器，好用」、「想買加濕器但是把大台的放桌上實在很囂張，於是在網路上找到usb加濕器看起來很方便」。

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7、智慧筆

智慧筆的功能不斷推陳出新，除了可將紙上手寫內容以電子檔的形式存為數位檔案，同時也有一些廠牌具有錄音功能，甚至可對應iPad或iPhone功能的款式。對推行無紙化的公司，需要處理大量文件的上班族而言，相當好用的必備利器。「時常因為工作需要電子簽名或是電子申請文案 ，一支智能筆完全幫我解決忙碌生活裡的不便利」、「智慧筆手感重量都極好，真的不是我在誇，重量夠所以寫字不會飄，而且不斷觸，壓感極好」。

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8、電動按摩靠墊

並非每個人辦公室的桌椅都符合個人身形或坐姿，輕便、可隨處移動的電動按摩靠墊或頸枕就適合空間有限的上班族，讓大家久坐的同時，也能減緩疲勞。因此電動按摩靠墊擠進上班族辦公室「科技神器」榜單中，有網友表示：「配備電動頸枕及電動腿部 ，對一眾「低頭族」或長期坐在辦公室工作的上班族而言，絕對是舒緩疲勞的不二之選」、「頸枕可調整角度和高度，能在不必過於仰頭的狀況下有支撐，脖子被撐著舒服了，就不會一直想往前伸」。

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9、桌上型空氣清淨機

無論是防疫或是對抗空氣髒污，除了選擇戴口罩之外，輕巧便利的桌上型空氣清淨機可攜帶至辦公室，尤其若是辦公室空間窄小，長期在密閉環境空氣流通不佳，容易引起感冒或過敏，更需要一台小型空氣清淨機。「空氣清淨機小小一台卻有大作用，放房間或辦公桌上都很適合」、「不同於一般笨重、造型呆板的空氣清淨機，這台UV抗菌負離子空氣清淨機小巧的機身感覺很時尚簡約，輕巧的機身方便收納也較不佔空間」。

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10、加熱滑鼠墊

﻿加熱滑鼠墊是冬季上班族的保暖神器，特別是對手腳容易冰冷的人來說，如果戴上手套工作，無論打字或寫字都非常不方便，大大降低效率。有加熱滑鼠墊就可以在手必須露出手套或口袋時，不會冷到硬綁綁。「上班族辦公室必備暖心小物」、「冬天多冷也不用怕手冰了，在公司趴著睡午覺也超爽」、「USB充電滑鼠墊加充電式熱水袋，好用！」「剛在蝦皮買（充電式滑鼠墊） 百元就有了」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年02月01日至2023年01月31日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『辦公桌科技神器』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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