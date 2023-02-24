蘋果傳在Apple Watch增加無創血糖監測功能 有望問世
彭博新聞記者Mark Gurman報導指稱，蘋果過去傳聞在Apple Watch上增加的無創血糖監測功能，已經進入概念驗證階段，預期將能順利變成市售機種配備功能。
依照說明，蘋果此項代號「E5」功能是透過雷射方式量測皮下血糖濃度，藉此實現無創讀取數據目的，但現行技術所打造硬體仍十分龐大，目前目標是讓硬體設計可縮小至手機尺寸，後續則希望能縮減到可放入Apple Watch使用。
而透過血糖量測，將能讓糖尿病患者更進一步掌握個人身體狀況，同時也能預防病況惡化，並且協助患者更容易管理個人生活習慣。
不過，蘋果方面並未對此作任何回應，但先前已經有不少傳聞指稱蘋果著手研究血糖量測功能，甚至在2010年就已經收購血糖監測新創公司RareLight，先前穿戴應用雷射光譜量測晶片供應商Rockley更在2021年公開說明與蘋果合作，但隨即遭蘋果終止合作，最後聲請破產。
美國目前約10%民眾罹患糖尿病，同時要監測血糖變化通常需要透過皮膚穿刺採血才能量測，因此也吸引不少業者希望創造更簡單血糖量測方式，藉此創造價值高達數百億美元的市場價值。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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