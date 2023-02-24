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推出16吋與18吋機種後 Razer 15吋Blade系列遊戲筆電再登場

聯合新聞網／ 楊又肇

今年在CES 2023期間更新16吋及18吋的Blade系列遊戲筆電，Razer稍早更新15吋機種，分別換上Intel第13代Core H系列處理器，以及NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡。

對比先前推出的16吋與18吋規格，此次更新的15吋機種將作為入門款式，並且配置時脈可達5200MHz的16GB容量DDR5記憶體，以及1TB儲存容量SSD，處理器則採Intel Core i7-13800H規格，顯示卡則可選擇NVIDIA GeForce RTX 4060或4070規格。

除了處理器、顯示卡規格不像16吋以上機種可選擇Core i9-13950HX規格與GeForce RTX 4090，螢幕規格也僅配置IPS顯示面板，而非mini LED面板設計，提供16:9顯示比例、QHD解析度規格，並且符合DCI-P3廣色域顯示效果，同樣支援240Hz畫面更新率。

整體外觀設計則沒有太大變化，建議售價則從2499.99美元起跳，相比16吋機種雖然在效能表現略低，但整體重量卻比16吋機種更為輕盈。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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