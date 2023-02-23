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蘋果讓研究人員更容易藉由Apple Watch研究心臟科學

聯合新聞網／ 楊又肇

從2015年4月推出Apple Watch，並且推出ResearchKit與CareKit工具資源，讓研究人員、臨床醫師與開發者能藉由Apple Watch取得數據，進行研究、追蹤尋找治療各種疾病方式，以及應用服務之後，蘋果進一步宣布推出研究者支援計劃 (Investigator Support Program)，向研究人員提供Apple Watch裝置，藉此協助推動包含心臟科學在內全新研究發展。

Rachel Conyers副教授和Claudia Toro醫師是來自澳洲墨爾本的資深兒科腫瘤學家，主要在三級兒科腫瘤診所照護兒童，並且在澳洲默多克兒童研究所 (Murdoch Children’s Research Institute)進行與兒童癌症治療相關的毒性研究。

在研究中發現，癌症治療過程中的毒性會導致各種心律不整，例如導致心律不整、可能危及生命的長QT綜合症，而Rachel Conyers副教授和Claudia Toro醫師將透過Apple Watch心電圖數據，研究40名兒童和青少年患者的心律變化，藉此了解心臟毒性的實際狀況，並且找出潛在介入情況。

另外，德州農工大學的Cheong博士，以及史丹佛醫學院的Brian Kim與Marco Perez博士將藉由為消防員配備Apple Watch，藉此研究野火煙霧對於心臟健康的影響，並且由加州、德州境內多達200名消防員參與這項研究。

該研究計劃以Apple Watch監測心率和心律、睡眠、血氧、活動資料等數據，搭配消防員佩戴的空氣品質監測儀，針對睡眠、活動和野火煙霧情況衍生症狀進行調查。

至於在阿姆斯特丹大學醫學中心，荷蘭心臟病學中心智慧醫療 (eHealth) 主任Sebastiaan Blok醫師與其同事正在探索早期檢測心房顫動的方法，其中包含一項隨機對照研究，藉此推動名為HartWacht的首創可報支智慧醫療 (eHealth)概念。

研究團隊成員Nicole van Steijn醫師表示，在荷蘭約有30萬人被診斷出患有心房顫動，但估計仍有其他約10萬人可能因為沒有出現症狀，導致不知道自己有這個病況。」

研究計劃招募300多名65歲以上且符合心房顫動風險閾值的患者，透過一半參與者 (介入組)每天佩戴Apple Watch至少12小時，並且透過量測數據進行比對。

Sebastiaan Blok醫師表示：「Apple Watch 是一款使用廣泛、可靠的消費類可穿戴裝置，我們認為這款裝置非常適合整合到我們的研究中，藉此進一步瞭解我們能如何將它整合到更大的健康系統中。」

該小組的研究設計中，預計在參與者每三週或開始出現症狀時進行一次心電圖檢查，如果參與者收到心律不整通知，研究人員將聯絡參與者、引導他們進行心電圖檢查，並且分享結果，預計在研究的三週期間於介入組找出一名患有心房顫動，但沒有出現任何症狀的參與者。

而此項研究僅是一個開始，未來研究人員將計畫透過Apple Watch心電圖app，即可讓使用者能在家中隨時監測心臟變化，並且確認是否因為某些藥物引起心律不整。

目前Apple Watch心電圖app已經獲准用於成年患者，至於兒科用途則僅限於研究範圍。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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