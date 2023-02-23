使用雙螢幕是標配嗎？釣鄉民揭「三螢幕」境界：真的剛剛好

民眾購入平板電腦的目的各不同，有些人希望提高生產力，有些人則買來追劇。一名網友相當好奇，大家買平板最常用來做什麼，沒想到有網友卻表示買來後「閒置的時間比用的時間多」，但也有網友全靠平板處理公私事，引起討論。

2023-02-22 11:25