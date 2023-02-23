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使用雙螢幕是標配嗎？釣鄉民揭「三螢幕」境界：真的剛剛好

聯合新聞網／ 綜合報導
「雙螢幕」已經是基本配備？許多網友留言分享，甚至有不少「三螢幕」的使用者分享心得。示意圖／ingimage
「雙螢幕」已經是基本配備？許多網友留言分享，甚至有不少「三螢幕」的使用者分享心得。示意圖／ingimage

一名網友在看動漫作品時，發現連劇中角色都使用「雙螢幕」，不禁讓他好奇是否已經很多人家裡已經在使用雙螢幕，引來許多網友留言討論，甚至還有不少網友表示已經邁入「三螢幕」的境界。

一名網友在PTT C_Chat版發文，表示自己在看漫畫作品《怕痛的我，把防禦力點滿就對了》時，發現劇中角色「理沙」使用的電腦搭配雙螢幕，反觀自己只使用單一螢幕，不禁好奇「是否雙螢幕已成標配？」

許多正在使用雙螢幕的網友們分享使用心得，「一台打電動、一台看直播或查資料剛剛好」、「用過雙螢幕就回不去了」、「你自己狠下心再買一個螢幕就知道，會後悔自己怎不早點用雙螢幕」、「雙螢幕真的好用，用過回不去」、「雙螢幕不是基本嗎？」、「雙螢幕，一個放維基、一個放PTT，做作業很方便」。

除此之外，甚至有不少網友表示自己已經邁入「三螢幕」境界，「現在螢幕又不貴，我早就三個（螢幕）了」、「直接上三台螢幕，一台coding、一台看stackoverflow（程式設計領域的問答網站）、再一台看PekoMiko（VTuber創作音樂作品）」、「三個剛好，玩遊戲、查資料、看實況」、「我書房的配置是雙主機三螢幕，遊戲機只接29吋，工作機27+24雙螢幕」、「我也是三螢幕，一個上PTT跟回訊息、一個主要拿來做工作或玩遊戲，一個放參考資料／攻略／BGM真的剛好」。

PTT 雙螢幕 遊戲機

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