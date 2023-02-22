買平板電腦為了「提升生產力」？ 網分析：商業人士也不這樣用

民眾購入平板電腦的目的各不同，有些人希望提高生產力，有些人則買來追劇。一名網友相當好奇，大家買平板最常用來做什麼，沒想到有網友卻表示買來後「閒置的時間比用的時間多」，但也有網友全靠平板處理公私事，引起討論。

一名網友在Dcard 3C版發文，表示在剛入手一台iPad mini後，相當好奇其他有買平板的網友都買來做什麼，有網友表示自己買來後「閒置的時間比用的時間多」，但也有網友表示自己都拿來追劇、玩手遊。

除此之外，也有網友表示平板已經變成主力使用，表示「買了之後筆電完全沒在拿起來用過」、「家裡沒有電腦了，全靠iPad文書處理、遠端連線公司電腦、打電動、追劇、逛社群媒體」。

因此也有網友專業分析，平板對一般人來說就是玩具，認為「買前生產力是搞錯方向」，因為就算是學霸或是商業人士，最後也是「生產力和玩共存」，不可能全生產力導向。

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