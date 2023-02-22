Epson在台針對企業用戶推出免加熱微噴影印機種，標榜比雷射機種更環保、更具效率
去年底確定於2026年以前停售雷射印表機，未來轉以噴墨機種發展為主之後，Epson昨（21）日在台針對企業用戶需求推出三款免加熱微噴影印機種AM-C4000、AM-C5000與AM-C6000，強調藉由微噴技術大幅降低影印機待機與運作過程耗電表現，同時也能減少過往雷射印表機伴隨產生大量耗材、熱能，以及對於環境造成影響。
此次推出機種標榜省電、減碳、乾淨三大特色，其中包有效降低85%以上耗電量，並且減少59%耗材生成量。另外，因為無須預先加熱，因此在列印過程產生熱量相對降低，同時也能在更短時間完成列印需求，而藉由噴墨列印技術更能對應更細膩、自然線條與色澤表現，同時也能減少碳粉加熱不均勻，導致列印圖像色彩不均勻等問題。
相較過往雷射印表機運作特性，Epson更強調免加熱微噴影印機種能更進一步減少耗材生成，以及降低環境空污、噪音等影響，同時也能以更高運作效率降低企業用戶等待列印所花費時間。
至於先前說明將在2026年以前停售雷射印表機，未來全面轉以噴墨機種發展，Epson表示主要考量噴墨技術未來有更大發展空間，同時也確保未來環保發展理念，而噴墨技術在列印輸出細膩度與色彩表現也有較好表現，因此確定日後將以此技術作為日後發展主軸。
不過，Epson也表示在過渡時期依然會維持銷售雷射印表機產品，同時也會持續針對現行銷售產品提供售後服務，但從2026年以後將會全面轉向噴墨機種發展為主。
Epson標榜此次推出機種為業界同級產品中體積最小，相比前代機種約縮減35%體積，而黑色墨水匣約可對應5萬張A4紙張印量，彩色墨水匣更可對應3萬張A4紙張印量，藉此降低企業頻繁更換耗材情況，另外也提供豐富擴充配件，包含雙層進紙匣、一般分頁器、騎縫釘折元件、高容量進紙匣、內部分頁器、內部傳真托盤、傳真/網路套件，以及Wi-Fi模組等。
其他功能部分，則包含可在影印時選擇跳過空白頁，以及在影印過程加上浮水印，另外也能自動消除紅色圖像與紅色文字、搜尋PDF格式文件，以及文件自動轉向與更具效率的批次列印功能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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