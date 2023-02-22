「買前生產力，買後愛奇藝」平板電腦的十大用途 第一名不是追劇！

平板電腦夯時代

3C不再是奢侈品，除了手機連平板電腦也幾乎是人手一台。市面上平板電腦的規格越來越精良，幾乎不輸筆電，但又比筆電更方便攜帶，也因此更加普及。

每個人對平板電腦的訴求不同，可以發現各大網路社群，不時就會有網友發文請益「平板電腦推薦哪台？」、「長輩想追劇用什麼平板？」、「大學生用什麼平板CP值最高？」

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，究竟大家使用平板最多的用途是什麼呢？買前信誓旦旦要用平板來做筆記、寫手帳，買回家卻變成追劇神器的人是不是你？一起來看「平板的十大用途」！

image source:示意圖/pexels

第一名：線上上課

疫情來臨後，許多生活習慣都被迫改變，到學校上課也改成了遠距教學。每天上網課只要打開平板裡的APP，不用開機，少了鍵盤、滑鼠，比起用桌機或筆電上課，平板電腦真的方便更多！

PTT、Dcard上經常有網友發文問，大學生遠距上課都在用平板嗎？不少網友表示「平板蠻方便」、「遠距課直接有大螢幕PPT和鏡頭耳機麥克風，不用像電腦還要買鏡頭和全罩耳機」，或有家長替小孩購入平板來上課專用，「平板電腦，螢幕大小適中，上網課很方便，很好用」。



延伸閱讀：他是我心目中的NO1！《灌籃高手》20大角色 網友討論度最高排行榜

第二名：追劇

不少人買平板是為了做更有意義的事，例如上課摘抄筆記、剪片、做報告等，但不得不感嘆：用平板追劇真的很爽！所以網路上就流行起一句「買前生產力，買後愛奇藝」，專指那些把平板買回家後，卻只剩下追劇神器的功用。

不過也有人就只想拿平板來追劇，PTT上不少人問「最便宜的純追劇平板？」、「長輩追劇用，1萬以內平板選擇」、「買三星二手三星旗艦平板或小米5也可以」、「做這種輕度使用iPad要用3年真的完全不是問題」。

延伸閱讀：古裝強勢霸榜！十大熱門陸劇《星漢燦爛》、《蒼蘭訣》誰奪網友青睞冠軍？

第三名：看電子書、追漫畫小說

無紙化看書成為近年流行，只要一台手機或平板就能實現看書自由，而平板的螢幕更大，不論看小說或是追漫畫，都非常舒適，讓人更依賴起使用平板來輕鬆閱讀。

小紅書上有許多人會分享好用的「看書APP」，或免費電子書資源等，例如蘋果內建的「書籍」就被不少人推薦非常好用，操作簡易又有大量書籍，「一定要把iPad當閱讀器」、「我可以用平板看一整天的書」、「電子書比紙質書更方便，首推用平板！」

延伸閱讀：住宅周圍有「它」真困擾！網友認證10大嫌惡設施

第四名：繪圖

新手想學插畫或電腦繪圖的人，用平板電腦入門是非常好的選擇，只要搭配一隻電容觸控筆，就能輕鬆上手。不少人只是單純想畫畫舒壓或當作休閒興趣，，在平板上隨心塗鴉，還不用浪費顏料、筆紙，也難怪越來越多喜歡用平板來畫畫。

小紅書上有許多熱門文章介紹使用平板畫畫工具該怎麼選購？或是推薦的畫畫APP等，「零基礎用平板就很不錯」、「可以買類紙膜，貼在螢幕上就像真的畫在紙上」、「買平板就想沒事畫畫用」。

延伸閱讀：2022歐美電影誰最強！網友激推「必刷爆精彩爽片」Top 10

第五名：做筆記

現代人越來越少學習、辦公上還用筆在本子上寫字了，打字的效率更高，許多課程教材電子化，把筆記記錄在平板裡還不用擔心找不到，被許多平板電腦使用者大讚很方便。

有網友表示「iPad其實是一個非常好用的學習工具」，並分享可以幫助學習的APP，像是需要付費但依舊非常熱門的筆記APP「Goodnotes」、「Notability」，有錄音功能可以邊上課邊做筆記，內建多種便條紙，建檔、查詢筆記都非常方便。有網友也提供大神用法，把論文用PDF導入APP中，可以畫重點做心智導圖等，學習力直接大躍升！

延伸閱讀：過年放假刷起來！網友認證最夯2022台劇 片單快收藏

image source: App Store

第六名：打遊戲

平板的休閒用途除了追劇，當然少不了玩遊戲了！不論是刺激的戰鬥類遊戲，或是解壓的經營類遊戲、益智解謎遊戲等，平板的遊戲體驗比手機更暢快。

小紅書就有許多網友分享「平板遊戲」，推薦平板不僅可以用來學習、追劇，大螢幕玩起遊戲也特別舒壓，「烹飪遊戲真的好好玩」、「模擬經營類真的太適合在iPad上完了，跟手機體驗完全不同」、「誰還記得植物大戰殭屍，平板遊戲先祖」、「用平板打遊戲視野比較大」。

延伸閱讀：「AAA～你是我的寶貝！」十大抖音流行熱門夯曲 超魔性旋律單曲循環一整天

image source: App Store

第七名：做手帳

手帳是我們安排日程或紀錄美好生活的好幫手，不過用傳統手帳寫起來要耗費許多精力，電子手帳的好處就是可以隨時記錄日常，還有很多模板可以選擇，加入照片和貼圖就能完成屬於自己的手帳本，不少網友表示「每天花幾分鐘時間紀錄一下，真的很方便」。

許多人會分享自製的手帳模板，「用平板做手帳對手殘人真的很讚，字醜用打的就好了」、「自從改用平板寫手帳就回不去了」、「用平板做完一個月手帳，回顧起來超療癒」。

延伸閱讀：2022最熱門二十大韓劇出爐！《社內相親》、《非常律師禹英禑》誰是韓流之王？

第八名：視訊會議、開會辦公

平板電腦用做視訊會議很正常，但其實平板作為辦公用途也很方便。有小紅書網友就表示，平板可以輔助辦公，開會、報告時拿一台平板更方便。

不少網友也分享平板可以外接鍵盤使用，「雖然不能完全代替筆電，但進行日常辦公完全沒問題」、「我開會的時候用平板做會議紀錄，經理說別玩遊戲」、「看工作需求，平板用來隨時隨地查資料超方便」、「室內設計改方案離不開iPad」。

延伸閱讀：不只能言善道還超有料！盤點近三年10大三金主持人 「他」居然贏過曾寶儀

image source: App Store

第九名：練字

平板除了畫畫，寫字也是不少人推薦的好用用途，就有許多APP推出練字或字帖，同樣只需要一隻觸控筆，就能實現寫字舒壓，環保和便利性受到大家推崇、喜愛。

網友也推薦可以在平板上貼類紙膜，磨砂筆頭寫在螢幕上，就像真的在紙上寫字一樣，另外在平板上寫字會有特殊的「沙沙聲」和觸控感受，寫起來非常療癒，「可以調整筆刷參數和粗細」、「用字帖練字很有成就感」。

延伸閱讀：多喝水、金車波爾都上榜！瓶裝水10大網友熱議品牌來了

image source: App Store

第十名：影片剪輯

剪片在很多人認知中是很專業的技術，平板的剪輯效率一定不如電腦，但如果只是想利用零碎時間，例如坐公車或躺在被窩中，可以簡單製出一隻短影音，那平板絕對是更加便利的工具。

越來越多APP也推出簡單上手的剪片軟體，目的就是讓大家可以把日常生活碎片剪成影片，不少網友就表示會將平板電腦拿來剪片，「iPad其實完全可以滿足剪片需求」、「簡單剪輯平板就夠了」、「我也都用iPad剪片」。



延伸閱讀：小小兵回歸！人氣排名Top10出爐 快來看看他們的可愛小秘密

image source: App Store

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年2月18日至2023年2月17日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『平板電腦用途』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統