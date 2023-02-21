蘋果耳機再推新品？爆料曬實機照3新色美炸 可能售價也曝光

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聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果旗下產品Beats Fit Pro近日有消息傳出將再加入3款新顏色，圖為原有的經典黑款式。圖／取自官網
蘋果旗下產品Beats Fit Pro近日有消息傳出將再加入3款新顏色，圖為原有的經典黑款式。圖／取自官網

蘋果旗下產品Beats Fit Pro近日有消息傳出將再加入3款新顏色，包含Volt Yellow、Coral Pink和Tidal Blue。更有爆料進一步透露可能上市時間點，而台灣尚未知能否同步啟售。

外媒《MacRumor》引述推特爆料者@Jioriku消息，蘋果旗下品牌Beats Fit Pro預備推出3款新色Volt Yellow、Coral Pink和Tidal Blue；據悉目前在歐洲少數經銷商通路也已上架新顏色產品。

Beats Fit Pro於前（2021）年11月首次登場，搭載H1晶片、支援呼叫Siri功能，用戶可於多種蘋果設備之間自動切換，且採取耳塞式設計、具備類似AirPods Pro功能，提供通透、降噪模式和動態頭部追蹤功能。

目前Beats Fit Pro已上市4種經典色款，包含經典黑（Beats Black）、經典白（Beats White）、冰晶紫（Stone Purple）及鼠尾草灰（Sage Grey），美國定價199.99美元（約台幣6080元），而台灣定價為6990元，較美國昂貴910元；《MacRumor》則指出，即將推出的新色款定價可能與原有顏色相同。

外媒獨家取得爆料者提供3新色實機，圖左至右為Tidal Blue、Volt Yellow和Coral Pink。圖／取自《MacRumors》
外媒獨家取得爆料者提供3新色實機，圖左至右為Tidal Blue、Volt Yellow和Coral Pink。圖／取自《MacRumors》

彭博記者葛曼（Mark Gurman）17日也進一步爆料「新款Beats耳機將於下周後上架蘋果商店，且將有3款新色」，推測葛曼所言應指美國市場，無法判斷台灣市場是否跟進同步啟售。

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