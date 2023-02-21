他戴蘋果手錶「手腕凹陷」、小米手環也有這狀況 醫曝1情形恐皮膚病變
你有使用蘋果手錶（Apple Watch）的習慣嗎？近日許多中國大陸網友發現，在使用蘋果手錶時該手腕上竟會出現「不明凹陷」，部分網友也因此感受到疼痛等相關反應，引起許多中國網友討論，有網友也表示自己使用小米手環亦有類似情形。
近日有許多中國網友發表「配戴Apple Watch的變化」，紛紛表示有手腕疼痛、相關部位骨頭疼和配戴處有不明凹陷等情形，此則貼文引來許多網友討論。
根據《香港01》報導，Apple官方客服對此表示，手腕會呈現凹陷有可能與Apple Watch背後的凸起構造有關係，該凸起處主要是為了用於檢測血氧、心律等，但並不會對身體有不良反應或影響，出廠販售前都已經有達到標準，並已通過相關檢測。
重慶大學附屬中心醫院皮膚科副主任醫師賈瑜表示，若配戴後沒有造成皮膚損傷就無大礙。醫師也提醒，其實不僅Apple Watch，許多穿戴式裝備的束縛比較緊了，都會造成皮膚都會有壓痕，如果配戴過程中，皮膚開始出現破皮、淤青、紅腫、過敏等不良反應，就應該應該立即取下裝置，否則長期下來恐怕會導致皮膚病變。
而在網友的反應中，也有人表示自己雖然配戴小米手環，但似乎也有「凹進去」的現象，另一名網友也附和，自己也是小米使用者，同樣有凹陷情形，且停戴後仍沒有恢復，是否能回到原樣恐只能「隨緣了」。
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