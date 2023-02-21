Brother在台推出新款企業商務印表機 預計2050財年實現社會永續發展

Brother今日 (2/20)在台宣布推出兩款企業商務印表機，分別是全新彩色雷射事務商用系列HL-L9430CDN，以及企業商務多功能複合機MFC-L9630CDN。同時，Brother也宣布將以2030年願景重新擬定集團發展策略，持續開發新技術協助擴大客戶價值。

此外，Brother也強調在各國主動採購環保品牌，並且在產品實現節能、提高碳粉盒回收比例，另外也建立化學物質管控體系，藉此符合全球各地環境法規，同時也推動社會環境保護議題溝通。

在Brother發展目標中，未來目標將持續降低二氧化碳排放量、資源循環利用，以及生物多樣性保育，預計在2050財年實現社會永續發展。

▲Brother以2030年願景重新擬定集團發展策略，持續開發新技術協助擴大客戶價值

▲持續降低二氧化碳排放量、資源循環利用，以及生物多樣性保育，預計在2050財年實現社會永續發展

而此次在台宣布推出的兩款企業商務印表機—全新彩色雷射事務商用系列HL-L9430CDN，以及企業商務多功能複合機MFC-L9630CDN，其中強調各項配件可客製化調整，並且強調在A4雙面列印可達40ppm列印速度、黑白彩色列印同速，同時碳粉匣最高印量可達15000頁，藉此降低耗材平均用量，紙匣更可放入520張列印紙張，列印品質更可達2400 x 600 dpi。

在列印文件安全部分，此次推出新機搭載安全功能鎖3.0與NFC刷卡取件等功能，強調所有列印文件都能回溯紀錄，加上使用者列印權限與列印數量控管，以及加密列印等功能，藉此確保文件資料隱私安全，在使用便利性上更可在多台機種指定輸出機台與漫遊取件等便利功能，在複合機種更提供列印、複印、掃描與傳真功能，另外亦可選擇塔式紙匣、Wi-Fi模組，或是選擇搭配裝訂器、分頁器等客製化配件。

為了吸引更多企業用戶選用，Brother更提供先體驗再購買服務，從即日起至今年6月底申請體驗彩色雷射事務機系列新品3個月，期間同意接受心得採訪與分享轉載，則可延長3個月試用時間，而購入機器更可額外加贈一組四色碳粉匣。

▲此次在台推出企業商務印表機同樣由黑嘉嘉擔任代言

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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