他試用「吸塵器界的iPhone」失望了 鄉民吐真心話勸：要相信一分錢一分貨

知名電器品牌戴森（Dyson）靠一台吸塵器產品打響知名度，戴森不僅產品口碑佳，更懂得行銷之道，深受台灣消費者喜愛。不過，近日有網友試用過後逆風發文，坦言沒有想像中厲害，便有人留言點出「戴森有如吸塵器界的iPhone」引起廣大網友熱議，

這名網友在PTT分享日前他在百貨公司逛到戴森專櫃，現場試用後感覺吸力普通且外觀也不怎麼吸引人，使用熱銷的無線版本吸塵器，開最大吸力大概8分鐘就沒電了，試用效果不盡理想，讓他不禁納悶「被大家如此熱烈推薦實在不懂到底那裡好用，隔壁棚LG有支可以吸+拖感覺更猛，咁無八卦？」

此文一出，許多網友也紛紛說出真心話，「電池還很容易壞」、「有買舊款有線的吵死人，用一下聽力直接衰退」、「真的很吵又很重，不知道家人為啥硬要買這個受罪」、「很會打廣告而已，覺得不怎麼樣」，但也有一派網友認為用過回不去，「我用過其他品牌，Dyson屌打」、「我反而用了Dyson v15之後相信一分錢一分貨」、「用了Dyson才知道自己家裡有多髒」、「雷射功能真的很讚」、「使用者體驗做的很好，很值得～」、「無線吸力被有線屌打」。

不過也有人開玩笑表示，「很潮～女生都只買這牌，吸塵器界的iPhone」、「品牌迷思啊，在台灣賣貴就對了，越貴優越感越高」、「品牌信仰跟蘋果一樣」、「放在家裡當裝飾品也有面子」。

圖為戴森（Dyson）V15吸塵器。報系資料照

udn討論區