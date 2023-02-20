擴展智慧家庭應用佈局，IKEA推出能偵測小於2.5微米懸浮顆粒的室內空氣品質感測器
IKEA稍早推出一款名為Vindstyrka的室內空氣品質感測器，能偵測小於2.5微米的懸浮顆粒物、室內溫濕度，以及氣態污染物含量，讓使用者能更容易了解當前室內空氣品質。
除了單獨使用，Vindstyrka也能與IKEA先前推出相容Matter連接規範的DIRIGERA中樞設備連動，藉此與其他智慧連網裝置產生互動，例如在偵測空氣品質不佳時，即可自動開啟IKEA推出的Starkvind空氣清淨器，藉此改善室內空氣品質，甚至能依照量測數據調整空氣清淨器風扇轉速。
另外，由於可配合相容Matter連接規範的DIRIGERA中樞設備使用，因此也能將空氣品質數據傳遞至其他同樣相容Matter連接規範的智慧連網裝置使用，不僅侷限使用IKEA推出產品。
相較部分高階感測器設計還加入二氧化碳、氡氣與氣壓等進階數據偵測功能，Vindstyrka提供功能其實已經能滿足多數使用需求。
Vindstyrka預計從今年4月推出Vindstyrka，雖然目前尚未公布售價，但預期會比現有市售同類型產品還親民。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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