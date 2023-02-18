蘋果新款MacBook Pro通過NCC認證 將在台開賣

蘋果公司今年1月發表搭載新一代系統單晶片M2 Pro和M2 Max的MacBook Pro筆記型電腦，以及新款Mac mini桌上型電腦、第2代HomPod智慧音箱，已陸續於15日及16日通過國家通訊傳播委員會（NCC）認證，有望數週內在台灣開賣。

M2 Pro和M2 Max提供更快的運算效能，讓MacBookPro得以處理特別繁複的任務；相較於最快速的Intel晶片MacBook Pro，特效算圖速度提升最快可達6倍，色彩調校速度可快高達2倍。

新款14吋和16吋MacBook Pro台灣售價新台幣6萬4900元起，相較前代調漲5000元。

搭載M2和M2 Pro晶片的Mac mini具備更快性能、更大的統一記憶體，和更進階的連接功能，台灣售價1萬8900元起。

第2代HomePod為第1代停產約2年後發表的新品，售價9300元比前代便宜600元，內建全新溫度與濕度感測器，能測量室內環境進行自動化設定，例如在房間達到特定溫度時自動關閉百葉窗或打開風扇。

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