蘋果虛擬視覺頭戴裝置傳延後至6月揭曉 可能會在WWDC 2023期間亮相
相關消息指稱，蘋果原本傳聞將選在春季發表會公布的虛擬視覺頭戴裝置，將會延後至6月揭曉。
彭博新聞取得消息指稱，由於此款產品仍有硬體與軟體上的問題，因此決定從原定今年4月對外公布時程延後到今年6月。
蘋果投入虛擬視覺頭戴裝置已經有一段時間，過去幾乎每年都有產品即將問世傳聞，但後續都是傳出延後推出消息。不過，近期則是持續傳出將於今年內問世的說法，顯示蘋果此款頭戴裝置已經接近開發尾聲。
但在原本消息裡，蘋果此款虛擬視覺頭戴裝置將鎖定高階應用使用，因此初期主要鎖定商用市場需求，造價可能介於3000美元區間。在後續消息中，則傳出蘋果有意打造對應消費市場需求的虛擬視覺頭戴裝置，售價則預期會控制在1500美元內。
從目前情況來看，蘋果有可能選在WWDC 2023期間公布此款虛擬視覺頭戴裝置，預計會在今年秋季或年底對外公布上市資訊。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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