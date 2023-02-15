用Apple Watch就可以拍照？蘋果新專利靠「這功能」就能實現

你會想用Apple Watch拍照嗎？近日有媒體發現，Apple在美國專利及商標局（USPTO）申請了「有快門的手錶裝置」的專利，透過草圖顯示，Apple可能將在Watch上裝設鏡頭，搭配「鑲嵌」在錶帶上的新設計，讓手錶的照相功能更齊全。

根據《Metro》報導，在2月初Apple在美國專利商標局註冊了一項名為「有快門的手錶裝置」的專利，根據該專利的文件，Apple Watch的使用者將可以使用其位在手錶底部的鏡頭，在日常生活中輕鬆使用。

蘋果悄悄在2月初申請了智慧手錶的新專利，未來將可能加入Apple Watch的拍照功能。 翻攝自Metro

該專利也說明了「具有快門功能」的特殊錶帶，其錶帶設計與現在截然不同。將手錶本體拆卸後，可以透過機體底部的鏡頭對準想要拍攝的事物，再用錶帶按下快門。而拆卸手錶本體時，錶帶並不會像現在款式一樣分為二節，因為手錶本體是「鑲嵌」在錶帶上的設計。

雖然蘋果擁有專利，但iPhone製造商並未宣布任何與智慧手錶鏡頭有關的任何計畫。

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