他買800元主機「開不了機」氣噗噗Po文 網友挺店家1關鍵酸原Po：這是智商稅
你覺得買一台電腦主機要花多少錢呢？一名網友氣憤地表示，店家賣他800元主機卻不能開機，形同「廢鐵」，認為對方「有意詐欺，那要讓你紅」，把對話紀錄Po上爆料公社，網友一面倒地大酸原Po「800買電腦真是前所未聞」、「是你智商掉線還是…。」
一名網友在臉書社團「爆料公社」貼出對話紀錄截圖，上頭可見該名網友用799元價格買到「不能用的電腦主機」、「連畫面都沒有」，不滿「（用）800塊買了個廢鐵」，店家也誠心告知該主機放有一段時間未用，加上該主機為「零件機」，意即「維修拆零件用的主機」，願意退一半的錢表示歉意，不過爆料者似乎不領情，還氣說「八百元買廢鐵，你有意詐欺，那就讓你紅，等你來告。」
該文一出引起熱議，網友一面倒力挺店家已告知是零件機，「坐等賣家不要退」、「這賣家也太佛了吧還退一半」。也大酸原Po，認為「800元零件機很難懂？」、「要不要考慮買紙糊的比較好（零件機）」、「拆肉機不就是要買回來拆的嗎？你怎會認為800元能買到正常使用的電腦呢？800元的電腦可能連開小畫家都會當機吧。」、「800塊買一台能動的電腦，要確定欸。」
網友稱，「799是想吃到飽膩」、「我一顆風扇就800了」，也認為電腦光單一個零件都不只800了，「800 你賣我好了，我光電腦殼就買五千了。」、「800買電腦真是前所未聞」，更有網友再笑原Po多算1元，「明明就是買799何來800。」、「800智商稅，便宜啦！」
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